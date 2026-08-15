מנסור עבאס הודיע על כוונתו לפרוש מהחיים הפוליטיים

דרמה בצמרת המפלגות הערביות: חבר הכנסת מנסור עבאס, יו"ר הרשימה הערבית המאוחדת (רע"ם), מודיע על סוף דרכו בכנסת. בראיון שהעניק לרשת 'Independent Arabia', הכריז עבאס כי מערכת הבחירות הקרובה תהיה הפעם האחרונה שבה יתמודד על מושב במשכן, ולאחריה יפנה את מקומו לטובת הנהגה צעירה במפלגה.

בדבריו התייחס עבאס לשאיפות הפוליטיות של מפלגתו לקראת הרכבת הממשלה הבאה, ותקף בחריפות את ההרכב הקואליציוני הנוכחי, אותו כינה "גזעני ופשיסטי". לדבריו, רע"ם חותרת להחלפת הממשלה ולהקמת "ממשלת שינוי" חדשה שתכלול את מפלגתו ותעניק לה עמדת השפעה ממשית למען החברה הערבית.

"אנחנו רוצים להיות גוש משלים כדי להשיג קואליציה של יותר מ-61 מנדטים", הצהיר מנסור עבאס, כשהוא מבהיר כי המפלגה רואה את עצמה כחלק בלתי נפרד מכל קונסטרוקציה פוליטית עתידית של גוש האופוזיציה.