"צבע שחור" בדרך לכנסת: המרד החרדי מקים מפלגה חדשה 

מערכת הבחירות במגזר החרדי עשויה לקבל שחקן חדש ומפתיע. מפלגה חרדית חדשה בשם "צבע שחור" נמצאת בשלבי התארגנות לקראת הבחירות הקרובות, ועשויה להתמודד מול ש"ס ויהדות התורה. כך פרסם הערב (מוצ"ש) יואלי ברים בחדשות 13.

על פי הדיווח, מאחורי היוזמה עומדים עשרות רבנים וראשי ישיבות המשתייכים לזרם החרדי המרכזי, ובהם גורמים מהציבור הליטאי, החסידי והספרדי.

הנושא המרכזי שסביבו מתגבשת ההתארגנות הוא סוגיית גיוס בני הישיבות.

אנשי המפלגה מבקשים לקדם חזרה למתווה של "תורתו אומנותו" כפי שהיה נהוג בעבר, ללא הטלת סנקציות על תלמידי ישיבות שאינם מתגייסים.

בשלב זה הכוונה היא להציב ברשימה רבנים ולא פוליטיקאים או עסקנים, כאשר פעילותם בכנסת אמורה להתמקד בראש ובראשונה בהסדרת מעמדם של לומדי התורה.

עשרות אלפי קולות על הפרק

על פי הפרסום, במסגרת ההיערכות הפוליטית נערכו בדיקות וסקרי עומק במספר ישיבות. לטענת אנשי ההתארגנות, הממצאים מצביעים על פוטנציאל תמיכה של עשרות אלפי חרדים, ובהם גם צעירים המוגדרים עריקים מצה"ל.

המשמעות הפוליטית עשויה להיות משמעותית במיוחד משום שהיוזמה אינה מזוהה, לפי הדיווח, עם קבוצות חרדיות קיצוניות דוגמת הפלג הירושלמי, אלא מבקשת לפנות דווקא לקהלים מתוך המיינסטרים החרדי.

אם המהלך אכן יבשיל להתמודדות בבחירות, הוא עלול לנגוס בכוחן האלקטורלי של ש"ס ויהדות התורה ואף להשפיע על חלוקת המנדטים בגוש כולו.

למה דווקא "צבע שחור"?

גם שמה של ההתארגנות נבחר מתוך עולם המאבק בגיוס. "צבע שחור" הוא שמו של קו טלפוני המשמש להפצת התרעות על פעילות המשטרה הצבאית נגד עריקים חרדים.

לפי הדיווח, לקו מחוברים כ-100 אלף איש, והוא כבר הפך לשם מוכר בקרב חלקים בציבור החרדי. כעת מבקשים העומדים מאחורי היוזמה לתרגם את החשיפה וההזדהות סביב הנושא לכוח פוליטי בבחירות.

אם המפלגה אכן תצא לדרך, היא עשויה להציב בפני ההנהגה החרדית הוותיקה אתגר חריג: תחרות על קולות מתוך הציבור שלה, כאשר סוגיית הגיוס עומדת במרכז מערכת הבחירות.