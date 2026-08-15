אברום בורג חוזר לפוליטיקה: זו המפלגה אליה הוא מצטרף

קמבק פוליטי מפתיע: יו"ר הכנסת והסוכנות היהודית לשעבר, אברהם בורג, מודיע על חזרתו לזירה הפוליטית. בורג מצטרף למפלגה הערבית-יהודית החדשה "מקום לכולנו", וירוץ מטעמה ברשימה לכנסת הקרובות.

המפלגה צפויה להתכנס הערב (מוצאי שבת) כדי לאשר באופן רשמי את הצטרפותו של בורג ולהכריז על המהלך, שמסמן חיזוק משמעותי עבור המפלגה החדשה המבקשת להציב אלטרנטיבה של שותפות יהודית-ערבית.

בורג, שכיהן בעבר כחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה ואף עמד בראשה ובראש הכנסת ה-15, התרחק בשנים האחרונות מהפוליטיקה הממסדית והציג עמדות שמאל רדיקליות. הצטרפותו ל"מקום לכולנו" מהווה צעד נוסף במסלול הפוליטי שלו וניסיון להחזיר את שיח השותפות היהודית-ערבית לקדמת הבמה לקראת סגירת הרשימות.