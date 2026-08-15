איראן זועמת על קטאר: מחזיקה בשלושה טייסי קרב מכוחותינו

מטוס קרב איראני ( צילום: Shahram Sharifi, wikimedia )

צבא איראן הודיע היום (שבת) כי שלושה טייסים איראנים שנעדרו מאז חודש מרץ נמצאים בחיים ומוחזקים בשבי בקטאר.

לפי ההודעה האיראנית, השלושה הטיסו מטוסי קרב מסוג Su-24 שהתרסקו במהלך משימות תקיפה בזמן המלחמה. ההודעה מספקת לראשונה מידע על גורלם של הטייסים, לאחר שבמשך חודשים לא היה ברור מה עלה בגורלם בעקבות התרסקות המטוסים. לצד האישור כי השלושה בחיים, באיראן מותחים ביקורת על התנהלות הרשויות הקטאריות. לטענת גורמים בטהראן, מאז שנפלו בשבי נמנע מהטייסים לקיים קשר עם בני משפחותיהם ואף עם נציגים רשמיים של איראן. בשלב זה לא נמסרו פרטים על מצבם הרפואי של השלושה, על המקום שבו הם מוחזקים או על המגעים האפשריים בין טהראן לדוחא בנוגע להשבתם.

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המתיחות בין איראן לקטאר

ההתפתחות מגיעה לאחר שבמהלך המלחמה נקלעה קטאר לעימות ישיר עם איראן. בחודש מרץ תקפה איראן בטילים את מתקן הגז ראס לאפאן שבקטאר וגרמה לו נזק משמעותי.

עוד קודם לכן הושבת המתקן על ידי קטאר, כאשר בדוחא הסבירו כי ההחלטה התקבלה משיקולי ביטחון ומתוך רצון להגן על העובדים ועל תשתיות האנרגיה במדינה.

קטאר מארחת בשטחה גם את בסיס אל-עודייד, מהבסיסים הצבאיים האמריקניים המרכזיים באזור, ובמקביל חולקת עם איראן את מאגר הגז הענק שבמפרץ.

כעת, חשיפת העובדה ששלושה מאנשי חיל האוויר האיראני מוחזקים בקטאר מוסיפה מוקד חדש למתיחות בין המדינות. לפי שעה, לא נמסרה הודעה על הסדר שיאפשר את שחרורם או החזרתם לאיראן.