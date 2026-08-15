אירוע בטחוני חריג ברצועת עזה

חריגה חמורה מתנאי ההסכם בדרום רצועת עזה: דובר צה"ל מדווח הבוקר על שתי הפרות בולטות של הסכם הפסקת האש שנרשמו במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון במרחב הקו הצהוב.

באירוע הראשון, במהלך פעילות מבצעית של כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי בדרום הרצועה, עלה טנק של הכוחות על מטען חבלה שהטמין ארגון הטרור חמאס. בפיקוד הדרום מעדכנים כי בחסדי שמים אין נפגעים לכוחותינו באירוע.

באירוע נוסף במרחב, זיהו לוחמי צוות הקרב של חטיבת הצנחנים שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב. המחבלים ניסו לחבל באמצעי לחימה של כוחות צה"ל והתקרבו לעבר הלוחמים באופן שהיווה איום מיידי. עם הזיהוי, הגיבו הכוחות בירי מדויק להסרת הסכנה וחיסלו את שני המחבלים.

בצה"ל מדגישים כי מדובר בהפרות של הסכם הפסקת האש וכי בצבא רואים את האירועים הללו בחומרה רבה. עוד נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום מוסיפים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי על הלוחמים.