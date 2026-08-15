קצין ושני לוחמים נפצעו קשה מרחפן נפץ; צה"ל חיסל מג"ד בכוח רדואן

אירוע ביטחוני חמור התרחש לפנות בוקר (שבת) בדרום לבנון, כאשר חיזבאללה הפר את הפסקת האש ושיגר רחפן נפץ לעבר כוח צה"ל שפעל ברכס עלי טאהר.

כתוצאה מפגיעת הרחפן נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה. בתגובה יצא צה"ל לגל תקיפות נגד מטרות חיזבאללה בדרום לבנון.

התקרית החלה בסביבות השעה 02:30, בעת שלוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו פעלו ברכס עלי טאהר, הנמצא במרחב הביטחוני שבו פועל צה"ל להגנת יישובי הצפון. רחפן נפץ ששוגר בידי מחבלי חיזבאללה פגע בכוח וגרם לפציעתם הקשה של שלושה לוחמים.

הלוחמים פונו לקבלת טיפול בבית החולים רמב"ם בחיפה. מצבו של אחד מהם התייצב, בעוד שני הלוחמים האחרים נותרו מורדמים ומאושפזים בטיפול נמרץ. במהלך השבת פרסם משרד ראש הממשלה הודעה חריגה שבה התייחס גם לפציעתם.

צה"ל הגיב: מפקד בכוח רדואן חוסל

זמן קצר לאחר האירוע פתח צה"ל בתקיפות בדרום לבנון. מטוסי קרב תקפו תשתיות של חיזבאללה באזור נבטייה וכן מפקדה מרכזית של הארגון באזור אנסאר, ששימשה לפיקוד ולהכוונת פעילות חיזבאללה בגזרה.

במהלך התקיפה באנסאר חוסל עלי סמיר אלחאג' חסן, מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. לפי צה"ל, לצד חסן חוסלו מחבלים נוספים שהיו מעורבים בקידום פעולות טרור נגד הכוחות הישראליים.

לאחר התקיפה התקבלו דיווחים על פגיעה גם בבני משפחתו של חסן ששהו עמו במתחם. בצה"ל הבהירו כי האזרחים לא היו מטרת התקיפה וכי חסן שהה עמם בתוך מפקדה צבאית.

משרד רה"מ: "חיזבאללה מוכן לעשות הכול"

משרד ראש הממשלה פרסם במהלך השבת התייחסות חריגה לטענות שעלו בעקבות התקיפה והבהיר כי לצה"ל לא הייתה כוונה לפגוע באזרחים.

בהודעה נמסר: "חיזבאללה מוכן לעשות הכול, כולל שימוש באזרחים שלו כמגן אנושי, כדי להאשים את ישראל לשווא בפגיעה מכוונת באזרחים; האשמה שאינה נכונה בעליל, שכן צה"ל לא פעל כך כלל".

לפי הודעת צה"ל, רק לאחר התקיפה התברר כי בני משפחתו של מפקד כוח רדואן שהו עמו במתחם הצבאי. בצבא טענו כי המחבל השתמש בבני משפחתו כמגן אנושי בזמן שהסתתר בתוך המפקדה.

בלבנון מדווחים על הרוגים; חיזבאללה מאיים

בלבנון דיווחו כי בתקיפות באזור אנסאר נהרגו לפחות שבעה בני אדם. בהמשך דווח על תקיפות ישראליות נוספות באזור דיר א-זהראני ובכפרים נוספים בדרום המדינה.

ראש ממשלת לבנון גינה את התקיפות וטען כי מדובר ב"הסלמה מסוכנת ביותר הפוגעת במאמצים לבסס יציבות בדרום". לדבריו, בין ההרוגים היו גם נשים וילדים.

בחיזבאללה איימו בתגובה נוספת בעקבות התקיפות הישראליות וטענו כי הפעולות בלבנון "ייענו בהתאם", זאת לאחר שהאירוע החל בשיגור רחפן הנפץ של הארגון לעבר כוח צה"ל.