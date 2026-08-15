לאחר שבוע של חיפושים: מלי וליאל יהלומי אותרו בארגנטינה

מלי וליאל יהלומי ( באדיבות המשפחה )

מלי יהלומי ובתה ליאל אותרו במהלך השבת בארגנטינה. על פי הממצאים, במשטרה מתחזקת ההערכה כי לא מדובר בהיעלמות מקרית, אלא במהלך שתוכנן מראש ובידיעת שתיהן.

במהלך החקירה אותרה התכתבות בין האם לבתה הנוגעת לתוכנית העזיבה. ליאל הביעה את הסכמתה להצטרף לאמה וכתבה לה: "אני אלך איתך לכל מקום". מבחינת החוקרים, ההתכתבות חיזקה את המסקנה כי הבת הייתה מודעת לתוכנית ובחרה לקחת בה חלק. בחקירה פעלו במקביל שני חפ"קים, האחד בישראל במסגרת להב 433 והשני באזור וינה. מאות חוקרים ואנשי מודיעין לקחו חלק בניסיון להתחקות אחר מסלולן של השתיים.

מחיקת אפליקציות ו-50 אלף שקל במזומן

ככל שהתקדמה החקירה, הצטברו סימנים לכך שההיעלמות תוכננה בקפידה. לפי הממצאים, השתיים ביצעו פעולות בטלפונים הניידים ומחקו אפליקציות באופן שהקשה על איתורן.

בנוסף, הן השתמשו בכלי הבינה המלאכותית ג'מיני לצורך שאלות שלפי החשד היו קשורות להכנת המסלול.

החוקרים אף מעריכים כי נסיעות קודמות של האם לחו"ל עשויות היו לשמש אותה לצורך היכרות מוקדמת עם חלק מהדרך. נבדקת גם האפשרות שקיבלה סיוע או הדרכה מאדם נוסף.

במקביל נבחן הרקע הכלכלי של המשפחה. לפי המידע שנאסף, מלי משכה לפני יציאתה סכום של לפחות כ-50 אלף שקלים מכספה. לא נמצאו חובות עתק, אך במשטרה מעריכים כי היה קושי כלכלי מסוים שעשוי להיות חלק מהרקע להחלטתה.

גורם בכיר במשטרה תיאר את ההערכה שהתגבשה אצל החוקרים במילים: "מלי פשוט רצתה להיעלם מהעולם".

מווינה לפרנקפורט – ומשם לארגנטינה

גם בחירת המסלול, לפי החוקרים, לא הייתה מקרית. וינה שימשה ככל הנראה כנקודת מעבר נוחה בשל רשת הרכבות הענפה המחברת אותה ליעדים רבים באירופה.

לפי הממצאים, מלי וליאל המשיכו מווינה לפרנקפורט, ובמקביל העבירו למשפחתן תיעוד שנועד ליצור את הרושם שהן עדיין בבירה האוסטרית. משם המשיכו השתיים בטיסה לארגנטינה.

לאחר שהמשטרה גילתה את יעדן, נציג ישראלי שהיה באותה עת במקסיקו הוקפץ לארגנטינה. המידע שהתקבל הצביע על כך שהשתיים עלו על אוטובוס והתכוונו להמשיך בתוך פחות מיממה למדינה נוספת, שזהותה אסורה בפרסום.

על פי החשד, מטרתן הייתה להגיע למקום שבו יהיה קל יותר להשיג מסמכים מזויפים, לשנות את זהותן ולהתחיל בחיים חדשים. בנוסף, מדובר במדינה שאין לה הסכם הסגרה עם ישראל.

"עזבנו מסיבות אישיות"

נציג משטרת ישראל הצליח לאתר את האוטובוס, ובסיוע הרשויות המקומיות הורדו ממנו האם והבת לתשאול. השתיים הסבירו כי החליטו לעזוב מסיבות אישיות שאינן מעוניינות לפרט עליהן וכי בחרו שלא לשתף את בני משפחתן בתוכנית.

במשטרה מדגישים כי מבצע האיתור התנהל באמצעות המשטרה ושיתופי פעולה עם גורמי אכיפה בחו"ל, ללא מעורבות של המוסד או השב"כ.

ההערכה המרכזית בשלב זה היא שמלי ביקשה לפתוח פרק חדש בחייה ולהתרחק מסביבתה הקודמת, בעוד ליאל, שהייתה מודעת לכוונותיה של אמה, החליטה להצטרף אליה.