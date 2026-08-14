ברוך דיין האמת: הלך לעולמו העיתונאי אדוארד אטלר

אדוארד אטלר, כתב הרכב של "מקור ראשון", הלך היום (שישי) לעולמו בתל אביב בגיל 94.

אטלר נולד בשנת 1931 בוורשה בשם אדוארד גרוסבאום, למשפחה יהודית. לאחר כיבוש פולין בידי גרמניה הנאצית נכלא עם משפחתו בגטו ורשה.

במהלך ראיון ב׳מקור ראשון׳, סיפר אטלר כי במהלך השואה הופרד מאביו, וכי הצליח לצאת מהגטו ולהסתתר בצד הארי של ורשה. בהמשך התאחד עם אמו ואחותו. אמו מתה לקראת תום המלחמה. לדבריו, לאחר כניסת הצבא האדום לאזור צורף לתקופה קצרה, כנער יתום, ליחידה סובייטית שהתקדמה מערבה.

אטלר כתב במשך כמעט שני עשורים את מדור הרכב "המפתחות בפנים" במקור ראשון, שהיה לאחד המדורים המזוהים והאהובים בעיתון וצבר לאורך השנים קהל קוראים נאמן במיוחד. בסוף 2017 נפרד מהמדור המודפס והמשיך את כתיבתו בבלוג "מכונית הנפש".