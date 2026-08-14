עיתונאי 'הארץ' על הישראליות הנעדרות בווינה: "זה לא סימן טוב"

הארץ ( אוליבר פיטוסי/פלאש90 )

ג'וש בריינר, כתב הפלילים של 'הארץ', התייחס היום (שישי) להתפתחות בפרשת היעלמותן של ליאל ומלי יהלומי באוסטריה.

תחילה נזכיר כי על פי תיעוד שנמצא בידי המשרה המקומית, השתיים עזבו את דירתן עם חפציהם האישיים ולא היו בליווי אדם נוסף. בדבריו כתב בריינר: "המשטרה האוסטרית ממה שאני שומע בעצלתיים באירוע. גורם במשטרה מעריך בפניי שהשתיים בחיים ומביע אופטימיות לאירוע. לא יודע על בסיס מה האמירה ואפשר לקוות שהוא צודק. ‏כך או כך, אין אות חיים ככל שאני יודע מהשתיים וסימן האחרון מהן נותר מיום שבת בתשע בבוקר לפני שבוע באיזור תחנת הרכבת בוינה ופארק מקומי".

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‏עוד הוסיף בריינר: "באירוע המשטרה האוסטרית לצד נציג משטרת ישראל + המוסד + השגרירות והקונסול המקומי שלנו + צוות של חברת 'מגן' הישראלית שעוסקת באיתור נעדרים. המשטרה שלנו עושה מה שצריך, אבל לא היא הגורם החוקר פה. בשלב הזה הייתי מצפה למעורבות מדינית רצינית יותר כדי להזיז את הגורמים האירופאיים.

‏כל האופציות עדיין על השולחן ואפשר לקשקש עד מחר, אבל שורה תחתונה 2 ישראליות נורמטיביות לחלוטין נעלמו באמצע בירה אירופאית מערבית וכבר שבוע אין להן זכר. זה לא סימן טוב".