היועץ של גלעד קריב מסיים את תפקידו

גלעד קריב ( יונתן זינדל/פלאש90 )

נדב עוז זלצברג, יועצו המדיני של חבר הכנסת גלעד קריב, הודיע היום (שישי) על סיום עבודתו.

בהודעה הוא כתב כי: "בסוף החודש אסיים שנתיים כדובר ויועץ מדיני לח״כ גלעד קריב, ואתחיל תואר שני בדיפלומטיה באונ׳ אוקספורד. עוד אסכם בהרחבה על הזכות לעבוד לצד גלעד. אחזור בעוד שנה עם קצת יותר נימוסים בריטיים כדי לקחת חלק בתיקון. ולמען הסר ספק, ברור שאני חוזר להצביע בבחירות".

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נדב היה ממנהיגי מחאת הסטודנטים נגד המהפכה המשפטית. הוא נכדו של עמוס עוז ובראיון לווינט, הוא תיאר את הקשר העמוק ביניהם, שהוליד גם ויכוחים, ואמר: "המאבק הזה יימשך שנים, ויתקיים בהרבה זירות, עד שננצח".