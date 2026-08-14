כיום ההכתרה: עצה טובה למלך ולפשוטי העם

פרשת שופטים בה ממשיך משה רבנו את נאומו האחרון לעם ישראל מכילה את "פרשת המלך" שיש לה השלכות רבות על מלכי ישראל בתנ"ך ונכתבו עליה הרבה ספרים ומחקרים.

יש הנחיות רבות למלך ולכללי המלוכה בישראל, אבל מדרש חסידי יפה מלמד משהו משמעותי על המלך שניתן ליישם גם בחיי כל אדם שהתחיל דרך חדשה, ועבר זמן ועליו להיזכר בתחילתה כדי להמשיך ללכת בה בבטחה ובהצלחה.

זה המדרש החסידי על הפסוק שנאמר על מלך ישראל "והיה כשבתו על כסא ממלכתו":

"בשעה שהכתירו את רבי שלמה מסלונים כרבן של החסידים בעל כורחו, הייתה נפשו מרה עליו ולבו נשבר, כי מי הוא ומה הוא שינהל את העדה וישב בראש. אמר לו סב גיסו, רבי טוביה לנדא, האדמו"ר רבי מנחם מנדל מסטריקוב: כתוב "והיה כשבתו על כסא ממלכתו", בכף הדמיון, היינו שיהא תמיד באותה בחינה של אותו הרגע שמושיבין אותו על כס ממלכתו, שיהא שפל-רוח ולבו נשבר כל הימים. כך נאה וכך יאה למלך ישראל."