המציל פתח בדבר תורה: המתרחצות החרדיות נותרו בהלם. צפו

אילוסטרציה ( שיר תורם \ פלאש 90 )

בעוד שעשרות אלפי בחורי הישיבות החרדים חתמו אמש (חמישי) את חופשת הקיץ ושבו לספסלי הלימודים, היו מי שניצלו גם את הרגעים האחרונים של ימי בין הזמנים כדי להרבות באהבת חינם.

מחזה יוצא דופן שנרשם אמש באחד מחופי הרחצה הנפרדים תפס את תשומת הלב של המתרחצות החרדיות: המציל, פנה למתרחצות בחוץ הנפרד והזכיר להם כי כעת ראש חודש אלול.

בדבריו אמר המציל: "אנחנו חוזרים ומזכירים שהיום ראש חודש אלול, היום האחרון של בין הזמנים. 30 יום לפני ראש השנה, מי שתלך להתפלל שתגיד גם הלל. אלול ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי. בנוסף ראשי תיבות אתן לאמהות והבעלים לאומן. כל מי ששולחת את בעלה לאומן בעזרת ה' שזה יעבור בקלות, מבלי צמצומים, שהדרך תעבור להם בקלות".

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המציל אף הזכיר כי פרשת השבוע היא פרשת שופטים והוסיף: "בעזרת ה' שנישאר נקיים כל החיים, מבלי לקחת שוחד. צדק צדק תרדוף. מחכה לכם בעזרת ה' בשנה הבאה".

אחת המתרחצות קראה לעברו: "תודה רבה כבוד הרב".