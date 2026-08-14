טראמפ יוצא נגד נתניהו: "האויב הכי גדול של עצמו"

נשיא ארה"ב, דונאלד טראמפ, שיחסיו עם ראש הממשלה נתניהו ידעו עליות ומורדות, אמר לאחרונה כי "נתניהו הוא האויב הכי גדול של עצמו", כך העידו שני בכירים אמריקנים ששוחחו עם טראמפ על נתניהו, כך דיווח ברק רביד.

כזכור, בתחילת השבוע, ראש הממשלה נתניהו הכחיש את הדיווחים הרבים על הכוונה של ישראל לבצע נסיגות מוגבלות ברצועת עזה והודיע כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום בעזה. הנשיא טראמפ הגיב אז באופן לא ישיר לדברי ראש הממשלה נתניהו, נגד התוכנית. הנשיא שיתף מאמר של יריבתו הפוליטית, הילארי קלינטון, בה הודיעה כי למרות יריבותה עם הנשיא היא תומכת בתוכניתו לעזה וקוראת לה 'חסרת תחליף'.

טראמפ הדהד את דבריה של יריבתו לנשיאות מ-2016, איתה המשיך להתנגח מידי פעם כבר קרוב לעשור. במאמרה מתארת קלינטון את תוכנית טראמפ כאפשרות 'הריאלית ביותר' וקובעת כי אין לה תחליף, דבר שהופך אותה לפתרון היחיד והבלתי נמנע הקיים כרגע על השולחן, דברים אותם הדהד הנשיא.