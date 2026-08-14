טסלה איבדה את הפסגה: הרכב שעקף את מודל Y במכירות

ג'ילי שינגיואן, המכונית החשמלית הקומפקטית של יצרנית הרכב הסינית, עקפה את טסלה מודל Y והפכה לדגם הנמכר ביותר בסין. על פי נתוני Autohome שצוטטו ב-CNBC, קרוב ל-197,500 יחידות של שינגיואן נמכרו בששת החודשים שהסתיימו ביולי. טסלה מודל Y דורגה במקום השני, עם יותר מ-180 אלף מסירות באותה תקופה.

הפער המרכזי בין שני הדגמים הוא המחיר. השינגיואן מתחילה בפחות מ-100 אלף יואן, כ-14,820 דולר, בעוד מחירה של טסלה מודל Y נע בין 263,500 ל-313,500 יואן. כלומר, הצרכן הסיני יכול לבחור במכונית חשמלית מקומית במחיר הנמוך משמעותית מזה של הדגם האמריקאי הפופולרי.

יריבה ותיקה חוזרת להוביל

ההובלה של ג'ילי אינה תופעה ראשונית. השינגיואן, המשווקת גם תחת השמות Geely EX2 ו-Geome Xingyuan, הייתה גם רכב האנרגיה החדשה הנמכר ביותר בסין במהלך 2025.

טסלה הצליחה אמנם לחזור למקום הראשון בחלק מהחודשים השנה, בהם מרץ ויוני 2026, אך היתרון המצטבר של ג'ילי במחצית הראשונה של השנה הספיק לה כדי לשמור על ההובלה הכוללת.

ועדיין, מודל Y אינה נעלמת מהמפה. היא מכרה יותר מדגמים של יצרניות בולטות אחרות, בהן לי אוטו, שיאומי ו-BYD, וממחישה כי למותג טסלה עדיין יש כוח משיכה ניכר בקרב צרכנים בסין - גם כאשר מדובר במכונית יקרה בהרבה מהחלופות המקומיות.

שוק החשמליות משנה כיוון

המאבק בין ג'ילי לטסלה מתרחש על רקע שינוי עמוק בשוק הרכב הסיני. רכבי אנרגיה חדשה, קטגוריה הכוללת מכוניות חשמליות מלאות ורכבי פלאג-אין היברידיים, היוו ביולי 65.1% ממכירות רכבי הנוסעים החדשים במדינה.

מדובר בעלייה חדה לעומת 54% בלבד בתקופה המקבילה אשתקד, מה שמראה עד כמה מנועי הבנזין והדיזל נדחקים הצידה בשוק הסיני. עם זאת, המכירות הכוללות בקטגוריה ירדו ב-12.5% מתחילת השנה, מה שמעיד על תחרות עזה ועל שוק שבו הצמיחה אינה מתחלקת באופן שווה בין כל השחקנים.

BYD, למשל, הציבה כמה דגמים בעשירייה הראשונה, אך רשמה ירידה במכירות הכוללות. פולקסווגן נותרה יצרנית הרכב הזרה המסורתית הגדולה היחידה עם נוכחות בעשירייה הראשונה - מה שמדגיש את הקושי של מותגים מערביים לשמור על מעמדם בסין.

האתגר של טסלה רק מתרחב

עבור טסלה, השאלה המרכזית היא כיצד לשמור על מקומה בצמרת מבלי להישען במידה גדולה יותר על הורדות מחירים. מול יצרניות מקומיות שמציעות מכוניות חשמליות מתקדמות במחיר של כחמישית ממחיר מודל Y, התחרות הופכת מורכבת יותר ויותר.

ההצלחה של ג'ילי שינגיואן מסמנת מגמה רחבה: בשוק הסיני, מחיר נגיש, התאמה להעדפות המקומיות וקצב השקה מהיר עשויים להיות חשובים לא פחות ממותג בינלאומי חזק. טסלה עדיין שחקנית משמעותית, אך הדרך חזרה לפסגה עוברת כעת דרך זירה צפופה, זולה ותחרותית בהרבה.