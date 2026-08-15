מיליון שעות של וידאו אנושי: הרובוט שעשוי לשנות את העולם

חברת הרובוטיקה האמריקנית Dyna Robotics הכריזה על DYNA-2, מודל בינה מלאכותית חדש לרובוטים שאומן על יותר ממיליון שעות של סרטוני וידאו המתעדים פעולות אנושיות. לפי החברה, מדובר בניסיון להתמודד עם אחד האתגרים הגדולים בדרך לרובוטים כלליים: המחסור בנתונים איכותיים המלמדים מכונות כיצד לפעול בעולם הפיזי.

המודל, שמוגדר על ידי Dyna כ"מודל עולם ופעולה", אינו לומד רק לזהות חפצים או להבין הוראות מילוליות. הוא מתוכנן לחזות כיצד הסביבה הפיזית תשתנה בעקבות פעולה מסוימת - ולאחר מכן לבחור את הפעולה הבאה של הרובוט בהתאם.

כך למשל, בעת פתיחת בקבוק, המערכת אמורה ללמוד מתוך סרטונים כיצד יד אנושית אוחזת במכסה, מפעילה לחץ, מסובבת אותו ומגיבה לשינויים בתנועה או בהתנגדות. עיקרון זה עשוי לאפשר לרובוטים לרכוש הבנה מעשית של מגע, תנועה, מרחב והפעלת כוח - גם אם לא ראו קודם את אותו רובוט או סביבת עבודה.

בחברה מסבירים כי רובוטים מתקדמים אומנו עד כה במידה רבה באמצעות נתוני טלאופרציה: בני אדם שמפעילים זרועות רובוטיות מרחוק כדי לייצר דוגמאות לפעולות. מדובר בתהליך יקר, איטי ומוגבל בהיקפו. לעומת זאת, סרטוני וידאו אנושיים זמינים בכמויות עצומות, ומאפשרים להרחיב את אימון המודלים באופן מהיר משמעותית.

מייסד-שותף בחברה, ג'ייסון מא, טען כי תחום הרובוטיקה הכללית "נחנק" במשך שנים בשל מגבלת הנתונים הפיזיים. לדבריו, נתוני פעולה מרובוטים הם משאב נדיר, בעוד שווידאו זמין כמעט בכל מקום.

היקף הדאטה שעליו אומן DYNA-2 שקול, לפי Dyna Robotics, לכ-170 שנות ערות רצופות של בני אדם. החברה מדווחת כי הגדלת היקף האימון המקדים בלבד - בלי לשנות את מאגר הנתונים המותאם לרובוט הספציפי - הובילה לשיפור חד בביצועים במשימות ייצור הדורשות דיוק גבוה: משיעור הצלחה של כ-20% לכ-80%–90%.

באחד הניסויים, כך לפי החברה, נדרשו רק 13 דקות של נתונים ייחודיים לרובוט כדי ללמד שתי ידיים רובוטיות בעלות חמש אצבעות לפתוח מכסה של בקבוק באמצעות סיבוב.

אחת הטענות הבולטות בהכרזה היא קיומו של "חוק סקיילינג להעברה בין גופים" - כלומר, שככל שהמודל נחשף ליותר וידאו אנושי, הביצועים שלו משתפרים גם על גבי פלטפורמות רובוטיות חדשות שלא נכללו בנתוני האימון. DYNA-2 כבר נוסה, לפי Dyna, על זרועות רובוטיות נייחות, אבות טיפוס של רובוטים דמויי אדם וידיים רובוטיות מיומנות.

החברה מדווחת על שיעור מעבר בקרת איכות של 87% - לעומת 46% במודל הקודם, DYNA-1. בנוסף, DYNA-2 הצליח להתאושש מהפרעות פיזיות במהלך משימות אחיזה ומניפולציה, ללא התערבות אנושית.

Dyna Robotics כבר מפעילה את הדור הקודם של המערכת שלה ברובוטים המשמשים בתי מלון, מסעדות ומכבסות. החברה, שממוקמת ברדווד סיטי שבקליפורניה, גייסה במאי 2025 סבב סיד בהיקף של 23.5 מיליון דולר.

אם הנתונים שמציגה החברה יתורגמו גם לפעילות רחבה מחוץ לסביבות ניסוי, DYNA-2 עשוי לסמן תפנית משמעותית: מעבר מרובוטים שמאומנים בנפרד לכל משימה, למערכות שלומדות מתוך הניסיון המצטבר של בני אדם - ויכולות ליישם אותו בעולם האמיתי.