התפתחות דרמטית בפרשת היעלמותן של מלי וליאל יהלומי

פרשת היעלומתן של 2 הישראליות בווינה, איתן נותק הקשר לפני כשבוע, ממשיכה להטריף את הציבור בישראל. כעת (שישי) פורסם כי השתיים תועדו במצלמה לאחר שיצאו מבית הדירות כשהן עם החפצים האישיים שלהן וללא דמות נוספת, מה ששולל את התיאוריה כי הן נחטפו מהדירה.

בנוסף ההערכה היא כי השתיים אינן נמצאות כבר באוסטריה והחיפושים אחריהן התרחבו למדינות נוספות באירופה. גורם בכיר שמעורב בחקירה אמר אמש בחדשות 12, כי "נקודת המוצא שהשתיים בחיים", וכי כל כיווני החקירה עדיין נבחנים.

האיכון האחרון של הטלפונים שלהן התקבל בשבת בבוקר באזור התחנה המרכזית של וינה. מצלמות האבטחה באזור נבדקות כעת בניסיון להתחקות אחר המשך דרכן ולברר אם עלו על רכבת.

החקירה מתנהלת כרגע באמצעות צוות משותף של משטרת וינה והיחידה הכלכלית בלהב 433 של משטרת ישראל.