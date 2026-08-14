מדד יולי נמוך יחסית; מחירי הדיור בעלייה

מחירי הדירות. אילוסטרציה ( גילי יערי/ פלאש90 )

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום (שישי) את נתוני מדד המחירים לצרכן ומדדי המחירים השונים לחודש יולי 2026. מהנתונים עולה כי בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2026 לעומת יולי 2025) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.5% בלבד.

במבט שנתי, עליות המחירים הבולטות ביותר נרשמו בסעיפי התחבורה (עלייה של 1.4%), התרבות והבידור (עלייה של 1.1%) וסעיף הדיור (עלייה של 0.7%). מנגד, ירידות מחירים משמעותיות מנעו את החרפת האינפלציה. בראש הירידות עומד סעיף ההלבשה והנעלה שרשם צניחה של 4.6%. מחירי הירקות והפירות הטריים ירדו ב-3.5%, סעיף הריהוט והציוד לבית פחת ב-0.7%, וסעיף שונות ירד ב-0.4%. אף על פי שמרבית השוכרים מוגנים מתנודות במהלך תקופת החוזה, הנתונים מצביעים על התייקרות משמעותית ברגעי ההחלפה והחידוש: שוכרים שמחדשים חוזה: שכר הדירה עבורם עלה ב-2.6%.שוכרים חדשים (תחלופת דיירים): רשמו זינוק של 4.7% בשכר הדירה.

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בחינת שוק הדירות (שאינו חלק ממדד המחירים לצרכן) מראה תמונה מעורבת: שינוי חודשי (מאי–יוני 2026 מול אפריל–מאי 2026): מחירי הדירות רשמו עלייה קלה של 0.1%. בפילוח מחוזי נרשמו עליות בירושלים (1.8%), בחיפה (1.5%), בצפון (0.9%) ובדרום (0.7%). מנגד, במחוז מרכז נרשמה ירידה של 1.0% ובמחוז תל אביב ירידה של 0.7%. מחירי הדירות החדשות עלו ברמה החודשית ב-0.5%.השוואה שנתית (מאי–יוני 2026 מול מאי–יוני 2025): ברמה השנתית, מדד מחירי הדירות הכללי ירד ב-1.5%, ומדד מחירי הדירות החדשות ירד ב-2.0%. הירידות השנתיות הבולטות נרשמו במרכז (4.1%-), בחיפה (1.8%-) ובתל אביב (1.7%-), בעוד שבירושלים (1.8%+), בצפון (1.6%+) ובדרום (0.1%+) נרשמו עליות.

עם זאת, המחיר הממוצע הכלל-ארצי לדירה ברבעון השני של 2026 עמד על 2,435.0 אלפי ₪ – עלייה של 7.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (2,255.7 אלפי ₪).

תשומות בבנייה למגורים: ירדו בחודש יולי ב-0.1% לרמה של 103.5 נקודות. ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד זה ב-3.5%, בעיקר בהשפעת הזינוק במחירי שכר העבודה בענף שעלו ב-5.4%.מחירי תפוקת התעשייה: המדד ליעדים מקומיים ירד בחודש יולי ב-1.2%, בעקבות ירידה חדה במחירי מוצרי נפט מזוקק (12.0%-). בסיכום שנתי ירד המדד ב-0.5%. בנוסף, מדד כרייה וחציבה רשם ירידה שנתית חדה של 5.4%.