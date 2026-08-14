הזמר שהודיע כי יצביע לנתניהו באזהרה חמורה 

הזמר והשחקן אבי ביטר, שאמר לאחרונה כי הוא יבחר בראש הממשלה בנימין נתניהו, התראיין ברדיו 'גלי ישראל' ואמר: "בשמאל לא אוהבים אותנו, את המזרחים. הם לא שונאים את ביבי - הם שונאים אותנו.

הם שונאים את ביבי כי הוא מייצג אותנו. הקומץ של האנרכיסטים האלה, זה קומץ שיש לו כוח לעשות לנו בעיות. הם אלופים בפרובוקציות. כמה אפשר לאכול ולספוג? הם עושים מה שהם רוצים ולא מקבלים עונש. זה מה שמדליק אותנו - שאם איזה מזרחי היה עושה דבר כזה, הוא היה נכנס לבית סוהר לכמה שנים".

עוד הוא אמר: "המלחמה עלולה להתחיל שם, נקווה שלא, אבל אם שם זה יתחיל הם יקבלו מכות רצח. אני מקווה מאוד ואני לא רוצה שזה יקרה. צריך המון לנשום אוויר ולהיות מאופקים. אספר לכם משהו, יש לי פאב קטן, הזמנתי מטוגנים, ושלחתי למי שמספק לפאב סטיקר בוואטסאפ של ביבי שעושה עם האצבע V. הוא ביטל לי את ההזמנה. ואמר לי: 'אל תתקשר אליי יותר'. תראה לאן הגענו".