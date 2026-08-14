תיעוד: ח"כית 'ביחד' צורחת בשוק על השרה מירי רגב

חברת הכנסת שלי טל מירון, מ'יש עתיד' שהצטרפה למפלגת 'ביחד' של נפתלי בנט, תועדה היום (שישי) בשוק התקווה, כשהיא צועקת על מירי רגב ופעילים פוליטיים שהיו סביבה.

בתיעוד שפרסם הכתב הפוליטי של חדשות 13, מיכאל שמש, ניתן לראות את המשטרה חוצצת בין הצדדים.

לפני מספר ימים, השרה מירי רגב מגיבה להתנצלותו של ניסים לוק, אביה של שני לוק הי"ד שנרצחה במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר. לוק התעמת איתה במהלך ביקור בשוק מחנה יהודה בירושלים.

"ליבי עם ניסים. אני מאוד מכבדת אותו ולצערי לא הראו את הקטע השלם - שאחרי שהוא צעק והתפרץ ישבנו ביחד, התחבקנו, דיברנו וסיפרתי לו על הבת שלי מיכל שהיא ניצולת נובה", אמרה רגב בראיון ל-i24NEWS.

עוד היא אמרה כי "הדבר הכי כואב הוא לא שפונים אלי ומדברים כמו שמדברים. כואב לי לגבי הבת שלי מיכל. לבוא ולומר שהיא חולצה מהנובה לפני שש וחצי זה אחד השקרים הכי גדולים שיכולים להיות. מיכל חילצה את עצמה ונמלטה ב-6:27 מהנובה. ירו על הרכב שלהם ואז הם עשו פרסה והצליחו להגיע לבאר שבע. ידעתי מכל הסיפור הזה רק אחרי".

"שורדי הנובה, כולל בתי, משלמים מחיר כבד. הם איבדו שם חברים. לכן לא צריך להכניס את הילדים לדבר הזה. אני מחבקת את ניסים ואת משפחות השכול", סיכמה רגב.