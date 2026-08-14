דיווח: הח"כ הפורש מ'יש עתיד' יצטרף לאיזנקוט 

איזנקוט ולפיד ( משה שי )

חבר הכנסת אלעזר שטרן מ'יש עתיד', הודיע היום (שישי) על התפטרותו מהכנסת ועל עזיבת המפלגה.

על פי הדיווחים שטרן מעוניין להצטרף למפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט וכי הוא מנהל מגעים מולו. בראיון אמש לכאן רשת ב' אמר שטרן כי הוא תומך באיזנקוט כראש הגוש. "בנט צריך להודיע הכי מהר שיכול כי מי שמוביל את הגוש לפי הסקרים הוא זה שכל הגוש מתייצב מאחוריו", אמר שטרן והוסיף: "לשמחתי זה איזנקוט, הוא אולי המנהיג היחיד שיש עליו קונצנזוס בהיבט שכולם מאמינים לו ולכן הוא גם ככה בסקרים".

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נזכיר כי על פי הסקרים האחרונים, איזנקוט שומר על כוחו וממשיך להיות המפלגה הגדולה ביותר - ואילו מפלגת ב'יחד' בראשות בנט שהתאחד עם לפיד, ממשיכה לצלול ומקבלת 12 מנדטים בלבד.

גם בהתאמה לראשות הממשלה, איזנקוט גובר על נתניהו, ואילו בנט מקבל 6 אחוזים בלבד.