מתקרבים לגאולה: פרה אדומה שלישית נולדה בבקעת הירדן

פרה אדומה ( צילום: מרדכי פרסוף - המדרשה לידע המקדש )

המכון הלאומי לחקר הפרה האדומה' שמח לבשר על עגלה אדומה שלישית שנולדה שבוע שעבר והפעם בבקעת הירדן! עם לידת העגלה יצאה אתמול (ר"ח אלול תשפ"ו) משלחת הרבנים של בית המדרש של המכון לבדיקה מקיפה של שלוש העגלות ברפתות – בגליל, בגולן, ובבקעת הירדן. צוות הרבנים מכיל קשת רחב של רבנים דתיים וחרדים ליטאיים וחסידים החוברים יחד במגמה לאומית, להשיב טהרה לישראל לאחר 2000 שנות גלות.

הביקור נפתח בגליל התחתון אצל 'תמימה' העגלה שלידתה עוררה עניין רב בעקבות תג אוזן שהונח סמוך ללידתה והעלה חשש למום הפוסל אותה ממצוות פרה אדומה. בבדיקה מקיפה, בנוכחות המרא דאתרא הרב יחיאל צור, נבדקו מומים מזנב ועד ראש, בדיקה הדורשת שילוב של בקיאות הלכתית וניסיון מעשי יוצאת דופן. צוות המומחים שמח לעדכן שכעת תמימה בת השלושה חודשים, אכן תמימה הן באדמימות שערותיה והן בשלמות גופה מאחר שהחור באוזן ברוך ה' מחלים היטב וממילא נחשב מום עובר. בחווה השוכנת בין הנופים המפעימים של הכנרת ורמת הגולן, השייכת לשי גבעון החוואי של המכון הלאומי לחקר פרה אדומה נבדקה העגלה השנייה. בבדיקה מקיפה של גוף העגלה נרשמו סימני שאלה ביחס לשערות בהירות, דבר שעורר דיון בין חברי בית המדרש אליהם הצטרף גם רב המושב חיספין לשעבר הרב אהרן אייזנטל. לדעת הרב עזריה אריאל ראש בית המדרש של המכון הלאומי לחקר פרה אדומה "בכל מקרה סביר להניח ששערות אלו יכהו בעתיד כך שנוכל להכשיר את צבעם לכל הדעות". הרב עזריה התייחס גם לתסבוכת שנוצרה ברחם העגלה מאחר שהיא נולדה כתאומה לעגל זכר. במקרים אלו קיימת אפשרות שחיבור בין השליות ברחם האם גרם לפגיעה בלתי הפיכה במערכת הרבייה שלה. לאחר העמקה מדעית והלכתית בנושא הרב עזריה הרגיש בטחון לומר "שתסבוכת פנימית זו לא תחשב מום הפוסל את הפרה וגם פרה זו תהיה כשרה". העגלה האחרונה שנולדה רק בשבוע שעבר ברפת שדמות מחולה מעוררת סקרנות רבה. כך תיאר יקיר מנהל תחום העגלים ברפת את הפלא: "לרוב הפרות יולדות בצורה עצמאית, כאן הייתי לסייע לה. בתהליך הלידה ראיתי לפתע עגלה בגוון אדמדם, דבר הוא פלא- שהרי היא נודלה מפרה בגוון לבן ופר שחור... מהירתי להתקשר לרב הייושב לקבל הנחיות..." בבחינה מקיפה של העגלה לא נצפו מומים כלל והיא אכן נראית אדומה תמימה בשערות גופה.

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הרב עזריה סיכם: "היום הבנו לראשונה את דברי ר' שמעון לגבי פרה אדומה - שאם נמצאה נאה הימנה "פרה נפדית אפילו על גב מערכתה". כלומר, גם לאחר שנמצאה פרה מתאימה, עשויה להימצא בתוך זמן קצר פרה טובה ומתאימה ממנה. אכן היום זכינו לראות בתוך פרק זמן קצר שלוש עגלות אכן זכינו כיום לראות שלוש עגלות בטווח זמן קצר כאשר האחרונה שבהן נראית בשלב זה מבטיחה אף יותר מקודמותיה."

יהדה בן צבי, רכז 'המדרשה לידע המקדש' שהוביל את סיור הרבנים סיכם: " אמנם דרך ארוכה עוד לפנינו. אך לקראת שנת תשפ"ז ניתן לבשר שאכן עם ישראל בדרך לגידול עדר של פרות אדומות, וקידום תהליך טהרת עם ישראל לאחר 2000 שנות גלות. בעזרת בעתיד הקרוב נוכל לבשר היכן יוצגו ויגדלו את העגלות עד להפיכתן מעגלות לפרה בנות שנתיים"

אמנם דרך ארוכה עוד לפנינו. בית המדרש נדרש להכריע בעוד כעשר שאלות סבוכות הדורשים עיון מעמיק, וכן להביא את הסוגיות בפני גדולי תורה במטרה ליצור בסיס הלכתי רחב ומוסכם ככל האפשר. כאשר המטרה היא להמשיך ולהתקדם בזהירות, באחריות ובהסכמה הלכתית רחבה, לקראת האפשרות שבעתיד יהיה ניתן להשיב את טהרת עם ישראל — באירוע לאומי והיסטורי בירושלים.