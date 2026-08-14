הדרמה ביו"ש: זו הסיבה האמיתית להחלטת שר הביטחון

ישראל כ"ץ ( יונתן זינדל/פלאש 90 )

לאחר שמוקדם יותר היום (שישי) פרסמנו, כי שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה להכין תוכנית להעברת הטיפול באזרחים ובמתיישבים לידי המשטרה, כעת נחשף המהלך מאחורי הקלעים שהוביל לכך.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, הניח הצעה להקים כוח משטרתי ייעודי שיקבל אחריות על אכיפת החוק והסדר ביו״ש. הלוי הניח ביוזמתו על שולחן הרמטכ״ל כבר לפני מספר חודשים הצעה לחלוקה מחודשת של האחריות בין צה״ל למשטרת ישראל. בעת האחרונה, לנוכח ריבוי אירועי החיכוך ביהודה ושומרון, הוא גיבש מסמך נוסף אותו הציג לשר הביטחון.

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הלוי, שכיהן כמפקד מג״ב וכמפקד מחוז ירושלים, מכיר מקרוב את היכולות ואת שיטות הפעולה של שני הארגונים. במסמך כתב כי חלק ניכר מהמשימות במרחב דורשות ״הכשרה, מיומנויות וסמכויות שאינן בליבת העשייה הצבאית״, ולכן ״ליחידות צה״ל אין יתרון יחסי בביצוען״.

על פי ההצעה, יוקם תחת משטרת ישראל כוח ייעודי חדש שיוכשר לפעילות ביהודה ושומרון ויקבל אחריות מלאה על אכיפת החוק והסדר, לצד הקצאת כוח האדם והתקציבים הדרושים.

המהלך צפוי להפחית את עומס המשימות המוטל על מערכי הסדיר והמילואים ולאפשר לצה״ל להפנות יותר כוחות וקשב ללחימה, לסיכול טרור, למוכנות לחירום ולהגנה על הגבולות והיישובים.

ההצעה אינה מבקשת לגרוע מאחריותו של צה״ל במרחב. היא נועדה לאפשר לכל ארגון להתמקד במשימות שבהן יש לו יתרון מקצועי, ולחזק הן את המענה הביטחוני והן את אכיפת החוק במרחב.