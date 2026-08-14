רשות שדות התעופה בהודעה חשובה לטסים לחו"ל 

נתב"ג ( (Photo by Nati Shohat/Flash90) )

עומסי הקיץ בתעופה הבינלאומית מורגשים הבוקר (שישי) גם בנתב״ג: בתוך 3 שעות בלבד נרשם צבר חריג של כ־90 טיסות. ריכוז גבוה של נחיתות בפרק זמן קצר יוצר עומס משמעותי על כלל שרשרת התפעול בנמל ומשפיע על קצב הטיפול במטוסים, זמני ההמתנה ופריקת המזוודות.

הצבר נוצר על רקע היקפי הפעילות הגבוהים המאפיינים את חודשי הקיץ, לצד עומסי תעבורה ומגבלות במרחב האווירי באירופה, בדגש על יוון, וכן נוכחות וטיסות של המתדלקים האמריקאים טיסות שאמורות להגיע באופן מדורג לאורך היום מתנקזות לעיתים לחלונות זמן מצומצמים ומייצרות עומסים. כאשר מספר רב של טיסות מגיע בסמיכות, זמינות מצומצמת יותר של עמדות חניה מקטינה את הגמישות התפעולית ומגבירה את הלחץ על מערכי הקרקע.

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האתגר משמעותי במיוחד היום, כאשר כ-90 אלף נוסעים צפויים לעבור בנתב״ג בטיסות נכנסות ויוצאות. השילוב בין היקף הפעילות הגבוה, צבר הטיסות והאילוצים התפעוליים משפיע על שרשרת הטיפול כולה ועלול להתבטא בעיכובים ובזמני המתנה, בין היתר בהגעת המזוודות למסועים. בניגוד לפרסומים אין כל מחסור בעובדים

כדי להתמודד עם העומסים, רשות שדות התעופה מפעילה את צוותי הקרקע, המערך הלוגיסטי והסבלים בכוחות מתוגברים וברציפות. הצוותים פועלים מסביב לשעון ובתנאי חום קשים כדי לתת מענה לצבר הטיסות, לזרז את הטיפול במטוסים ובמטען ולצמצם ככל האפשר את העיכובים ואת זמני ההמתנה.

ברשות שדות התעופה מודעים לאי הנוחות שחווים חלק מהנוסעים ומצרים על העיכובים וזמני ההמתנה. ברשות מבקשים מהציבור להתאזר בסבלנות ובהבנה ומדגישים כי כלל הצוותים פועלים ברציפות ובמלוא הכוח כדי לתת מענה לעומסים.