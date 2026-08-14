האחות השכולה בנאום מרגש: "הלב שלי מחסיר פעימה"

אחד הרגעים המרגשים בטקס השיבה הלאומי ליישוב גנים, שהתקיים אמש (חמישי) בצפון השומרון, היה נאומה של אלנה קשת, אחותה של קטי וינטרוב הי"ד, בת היישוב שנרצחה בפיגוע ירי בשנת 2001 בדרכה חזרה לביתה בגנים.

קטי וינטרוב הי"ד נרצחה בכביש עוקף ג'נין. בנה אריאל, שהיה איתה ברכב והוא בן 3 בלבד, ניצל מהפיגוע. משפחתה של קטי התגוררה בגנים, היישוב שנעקר ארבע שנים לאחר מכן במסגרת ההתנתקות.

אלנה קשת עמדה מול המשפחות שחזרו לגנים ואמרה: "אני עומדת כאן מולכם היום, מביטה בנוף המוכר הזה, והלב שלי מחסיר פעימה. הגבעות האלו, גבעות גנים וכדים, הן לא סתם נקודה על המפה עבורי. עבורי המקום הזה הוא הבית. המחיר ששילמנו היה הכבד מכל".

במהלך נאומה סיפרה אלנה קשת סיפור שנחרט בזיכרונה מאז הימים שבהם חיה אחותה בגנים. כאשר קטי ובעלה אלכס ז"ל ביקשו לבנות פרגולה בביתם, הם שכרו פועל מג'נין שעבד ביישוב באופן קבוע. בסיום העבודה קטי שילמה לו ואמרה בחיוך: "תודה רבה על העבודה הטובה, עכשיו יהיה לנו הרבה צל בזכותך". לדבריה, הפועל הביט בה והשיב: "את חושבת שבניתי את זה בשבילך? יום אחד כשאתם לא תהיו כאן, זה יהיה שלי".

אלנה קשת התייחסה לסיפור ואמרה: "אותו פועל טעה טעות היסטורית מרה. הוא, וכל מי שחשבו שאפשר לעקור אותנו מכאן, לא הבינו שקירות אפשר להרוס, אבל את הרוח הציונית, את האהבה לקרקע הזו ואת הזיכרון של מי שנתנו כאן את חייהם, אי אפשר לעקור לעולם. המילים שלו מתנפצות היום אל מול המציאות. אנחנו חוזרים לאדמה שלנו".