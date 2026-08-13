בר יין בחומות ירושלים, עם אוכל טעים ואווירה מדהימה

בר יין המגדל ( צילום: סוכנות קרלה )

יש מקומות שמגיעים אליהם בשביל האוכל, יש כאלה שבאים אליהם בשביל היין, ויש מקומות שהלוקיישן שלהם עושה חצי מהעבודה עוד לפני שהזמנתם את הכוס הראשונה. בר היין של המגדל, מקבוצת הרים, הוא בדיוק מהמקומות האלה.

כבר מהרגע הראשון היה לי ברור שמדובר בערב קצת אחר. כזה שלא מרגיש כמו עוד יציאה למסעדה או לבר, אלא כמו חוויה ירושלמית שלמה. מצד אחד, חומות העיר העתיקה, האבן הירושלמית וההיסטוריה שנמצאת ממש מול העיניים. מצד שני, יין טוב, אוכל מדויק, מוזיקה, אנשים ואווירה שמצליחה להיות אלגנטית אבל ממש לא מתאמצת. בר היין ממוקם על טיילת חומות העיר העתיקה, וזה מסוג המקומות שבהם קשה שלא לעצור לרגע ולהסתכל סביב. ירושלים נפרשת מולכם, האוויר משתנה כשהערב יורד, הבריזה מתחילה להיכנס, ואם מגיעים בשעות הנכונות אפשר לתפוס גם שקיעה שפשוט עושה חשק להישאר עוד קצת.

בר יין המגדל ( צילום: סוכנות קרלה )

היין, כמובן, נמצא במרכז העניינים. התפריט מציע מבחר מוקפד של יינות מקומיים לצד יינות צרפתיים, והתחושה היא שלא מדובר בעוד רשימה ארוכה שנועדה להרשים, אלא בבחירה שנעשתה מתוך מחשבה על החוויה כולה.

ואז מגיע האוכל. הקונספט הוא של מנות לחלוקה בהשראה ים תיכונית, וזה בדיוק הסגנון שאני אוהבת בערבים כאלה. מנות קטנות ומדויקות שזורמות לשולחן, ומשאירות טעם לעוד. גבינות, דגים נאים, לחם בריוש שהיה אלוהי ומנות שרק רצינו מהן עוד ועוד.

תשמעו, אני בדרך כלל לא אוהבת לבחור מנה אחת כי באמת שהכל היה טעים, אבל כן, אם יש מנה אחת שנחרטה לי בראש ואני בוודאות אחזור שוב, זה יהיה בשבילה.

"צלחת פינוקים של הרים". מדובר בבריוש כרוך, עם גבינת ברי וריבת ענבים עליו, לצד צלוחית זיתים ושקדים מלוחים. הביס בפה מתפוצץ, טעמים של מתוק עם מלוח, ואז שלוק מכוס יין לבן טוב - זה וואו.

מה שהפתיע אותי הוא שהאוכל מצליח להיות מוקפד ומדויק בלי להרגיש כבד או מתאמץ. אלה בדיוק המנות שמתאימות לערב של יין. משהו קטן ליד הכוס, עוד ביס, עוד טעימה, ואז פתאום אתם מבינים שעברו שעתיים ואתם עדיין לא רוצים לקום.

אפשר להגיע לדייט ולשבת מול הנוף עם בקבוק יין. אפשר להגיע עם חברים, להזמין כמה צלחות ולפתוח ערב ארוך. אפשר להגיע אחרי יום עמוס ופשוט לשבת במקום יפה, לשתות משהו טוב ולהוריד הילוך.

לסיכום, בר היין של המגדל מציע שילוב נדיר של נוף, קולינריה ויין, בלוקיישן שהוא ללא ספק אחד היפים והמרשימים בישראל.

שעות פעילות: ימים א׳–ה׳ | 18:00–23:00. כשר, בהשגחת רבנות ירושלים.