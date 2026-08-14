יום ישיבה לחיילי מסלול קודקוד - 600 חיילים השתתפו 

קודקוד ( דובר צה"ל )

לרגל חודש אלול התקיים אמש (חמישי) יום ישיבה לחיילי מסלול קודקוד, בהשתתפות כ-600 חיילים. המסלול משלב לימודים והכשרה מקצועית בתחומי הטכנולוגיה עם שירות משמעותי בצה״ל, תוך שמירה על אורח חייהם של המשרתים.

מאז תחילת המלחמה פועלים חיילי קודקוד בזירה הטכנולוגית - מבצעית, ותורמים למאמץ המבצעי ולהגנת מדינת ישראל. במהלך יום הישיבה התפללו החיילים בצוותא, השתתפו בתכנים תורניים וקיימו שיח עם רבנים. יום הישיבה הוא חלק מהמעטפת המותאמת לחיילים במסלולים הייעודים לציבור החרדי, המאפשרת לשלב בין עולם התורה לבין שירות משמעותי בצה״ל.