פיצוץ חריג בימין: "מגלומן חסר תקנה, שונא את נתניהו"

פעיל הימין ברל'ה קרומבי, עורר סערה ברשת כאשר תקף בחריפות את משה פייגלין.

קרומבי התייחס לשאלה שהוא מקבל רבות, מדוע הם לא חוברים לפייגלין וענה: "‏שלום לכל האנשים הטובים ששואלים בתמימות ״אז למה שלא תחברו אליכם את פייגלין״?! תקשיבו טוב למה שהוא מסביר: הוא רוצה ״גוש טכני״ שהוא יעמוד בראשו כדי להתמודד מול נתניהו על ראשות הממשלה.

הבן אדם מגלומן חסר תקנה שרק שנאת נתניהו מנהלת אותו. תזכורת: בפריימריז הקודמים הוא התמודד בליכוד והגיע למקום 55…".

ברוך מרזל נחלץ לעזרתו של פייגלין וכתב: "אני מבין את הלחץ של לקבל יריב פוליטי ראוי. אבל נשמה, אתם לבינתיים מקימים לנו פה מדינה פלסטינית. (אגב, ממליץ לא לצייץ בטוויטר ביום שהממשלה שלך הכפילה הבוקר את הסיוע ההומניטרי לחמאס)".