השר מהליכוד נשבר: "מנסים לחסל אותי"

השר ניר ברקת, נמצא בימים האחרונים תחת מתקפה חריפה מבית, בעקבות דיווחים לפיהם הוא ניסה להדיח את ראש הממשלה נתניהו מיד לאחר ה-7 באוקטובר.
הבוקר (שישי) בראיון בכאן רשת ב' הוא נשבר אמר: "מנסים לחסל אותי, לפגוע בי אישית ולייצר כאוס בתוך הליכוד. אני נאמן לראש הממשלה, תמיד תמכתי בו וגם היום אני לצידו. אני חושב שהוא הכי מתאים להוביל את המדינה".
נזכיר כי אמש, ברקת התייחס לראשונה לשמועות נגדו, הכחיש אותן אך הדגיש כי כן היו לו מחלוקות סביב עניין הביטחון בימים שאחרי ה-7 באוקטובר.
לדברי ברקת בראיון עם ינון מגל, עיקר המחלוקת נסובה סביב עמדותיו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, ובפרט בסוגיית הכנסת פועלים פלסטינים לתחומי הקו הירוק והיעדר תגובה ניצחת בגבול הצפון. ברקת ציין כי דרש מראש הממשלה להכריע במחלוקות הללו, כפי שנדרש משר בממשלה בעת מלחמה.
ברקת הוסיף כי מאז עזיבת חברי 'המחנה הממלכתי' את הקבינט, חל שינוי מהותי בתהליכי קבלת ההחלטות והמדיניות הפכה לתקיפה בהרבה. לפיכך, הבהיר כי הטענות על ניסיון להדחת נתניהו אינן נכונות, והביקורת שהשמיע בעבר פינתה את מקומה לתמיכה מלאה בקו שמובל כעת.
פעם הליכוד היה הבית הלאומי והיום הפוליטיקאים משרתים רק את הכיסא של ביבי שמרוויח על חשבון הביטחון של כולנו!