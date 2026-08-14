השר מהליכוד נשבר: "מנסים לחסל אותי"

השר ניר ברקת, נמצא בימים האחרונים תחת מתקפה חריפה מבית, בעקבות דיווחים לפיהם הוא ניסה להדיח את ראש הממשלה נתניהו מיד לאחר ה-7 באוקטובר.

הבוקר (שישי) בראיון בכאן רשת ב' הוא נשבר אמר: "מנסים לחסל אותי, לפגוע בי אישית ולייצר כאוס בתוך הליכוד. אני נאמן לראש הממשלה, תמיד תמכתי בו וגם היום אני לצידו. אני חושב שהוא הכי מתאים להוביל את המדינה".

נזכיר כי אמש, ברקת התייחס לראשונה לשמועות נגדו, הכחיש אותן אך הדגיש כי כן היו לו מחלוקות סביב עניין הביטחון בימים שאחרי ה-7 באוקטובר.