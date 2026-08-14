עיתונאית כאן 11 על הישראליות הנעדרות בווינה: "הפכו לעברייניות"

רוני זינגר, עיתונאית כאן 11, התייחסה לפרשיית הישראליות, מלי וליאל יהלומי שנעדרות בווינה, וכעסה על טירוף הודעות הווצאפ והשמועות בדבר היעלמותן.

בדבריה כתבה זינגר: "‏שתי נשים נעלמו ובבת אחת מדינה שלמה, שמעבירה איזו הודעת ווטסאפ דפוקה מאחד לשני, הפכה אותן לעברייניות. אין אינדיקציה למעילה והלוואי שהשתיים האלה ימצאו חיות ולא ידעו שהן הפכו בינתיים לאתי אלון גירסה 2026".

בתגובה כתבה לה אחת המגיבות: "נעלמו, וגם הרבה כסף נעלם ועכשיו גם בנק נעלם... אין רגע דל כאן". זינגר השיבה לה: "את חוזרת על פרטים לא נכונים".

נזכיר כי על הפרשה הוטל צו איסור פרסום.