ח"כית נוספת מהליכוד פורשת מהפריימריז

נתניהו ( (אוליבר פיטוסי, פלאש 90) )

שלושה ימים לפני הבחירות המקדימות: חברת הכנסת צגה מלקו מהליכוד, הודיעה היום (שישי) כי היא פורשת מהפריימריז.

במכתבה כתבה מלקו: "לאחר בחינה מחודשת של תהליך ההתמודדות, הריני להודיע בזאת על פרישתי מהמירוץ לבחירות המקדימות בתנועת הליכוד בשנת 2026".

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נזכיר כי אמש, חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד, הודיע כי הוא לא יתמודד בפריימריז, בשל שיטת השינוי והשריונים שמקשים מאוד על ההתברגות במקום ריאלי.

בסרטון שפרסם לעוקביו ברשתות החברתיות אומר רביבו: "לאחר מחשבה עמוקה והתלבטות קשה, החלטתי שלא להמשיך להתמודד במערכת הבחירות המקדימות. הליכוד הוא ביתי ותחושת השליחות בוערת בי, כך שזו אינה החלטה פשוטה עבורי, אך דווקא משום כך אין מנוס מלהגיד את הדברים ביושר.

שיטת הבחירות והשריונים העומדים לפנינו היום, מקשה עד מאוד על חברי הכנסת להתברג שוב במקום ריאלי, על אחת כמה וכמה עלינו, חברי הכנסת שנבחרו דרך המחוזות".

עוד הוא הוסיף: "יכלתי לצאת למאבק פוליטי ומשפטי ארוך ויקר על מקומי האישי, אך בחרתי שלא לעשות זאת".