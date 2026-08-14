אברי גלעד מתנצל בפני תושבי פתח תקווה: "לא התכוונתי לפגוע"

מכה על חטא: עיתונאי ומגיש הטלוויזיה אברי גלעד מפרסם הבוקר התנצלות פומבית בפני תושבי העיר פתח תקווה, בעקבות דברים שכתב בטורו השבועי בעיתון 'ישראל היום'.

בשבוע שעבר התייחס גלעד להתנהגותם של מטיילים ישראלים בתאילנד, וכתב כי עדיף שיעברו להתגורר בפתח תקווה כדי שלא להוציא שם רע לישראל בחו"ל. האמירה עוררה תגובות נזעמות מצד תושבי העיר, מה שהוביל את גלעד להבהיר את דבריו בטורו הנוכחי.

"סלחו לי, חטאתי לפניכם תושבי פתח תקווה", פתח גלעד את דבריו. "בשבוע שעבר כתבתי כאן שהישראלים שמחרבשים לנו את השם בתאילנד ירום הודה צריכים לעבור לגור בפתח תקווה במקום להשניא אותנו שם. ותקצוף העיר עליי. סליחה".

גלעד הסביר כי השימוש בשמה של העיר נעשה כהומור ולא מתוך כוונה לפגוע: "השתמשתי בשמה של העיר הנהדרת מכל ערי החלד בדיוק באופן שהשתמש בה דן אלמגור בשיר 'ונצואלה' – 'אני רוצה לפתח תקווה!'. סתם צירוף מילים שמתיישב יפה בפה. שום דבר נגד העיר המתפתחת, יום יבוא ואעתיק מגוריי אליה, בלי נדר".

את דבריו חתם בהחלפה משעשעת של היעד: "מוחק בדיעבד את ההערה המיותרת, מחליף במעלה יששכר. עוד אין מקום כזה. עדיין. בהקמה".