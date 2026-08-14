חוסל המחבל שהחזיק חטופים רבים בשבי

סגירת מעגל מודיעינית ומבצעית ברצועת עזה: דובר צה"ל מאשר כי בתקיפה ממוקדת שהתרחשה בצפון הרצועה ב-30 ביולי 2026, חוסל המחבל מחמד בסאם מחמד משתהא, מפקד פלוגה בגדוד שאטי של הזרוע הצבאית בארגון הטרור חמאס.

על פי הודעת הצבא, המחבל משתהא פשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח ה-7 באוקטובר, ולאורך ימי המלחמה לקח חלק פעיל וישיר בהחזקת חטופים רבים בשבי. בין החטופים שהוחזקו על ידו נמנים צחי עידן ז"ל, רב"ט נועה מרציאנו ז"ל, זיו ברמן, עמרי מירן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט.

בעת האחרונה זיהו במערכת הביטחון כי המחבל ניסה לקדם מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, והוא חוסל במטרה להסיר את האיום המיידי.

בצה"ל מדגישים כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי על אזרחי ישראל וכוחות הביטחון.