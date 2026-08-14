משבר בישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

מועצת ההורים של ישיבת בני עקיבא בגבעת שמואל, פרסמה היום מכתב חריף ונוקב המופנה להנהלת מרכז ישיבות בני עקיבא (יב"ע), ובו היא מביעה תמיכה מלאה ובלתי מסויגת בעמדת ראש העירייה, יוסי ברודני. המכתב מגיע על רקע החרפת המחלוקת המשפטית והציבורית בין העירייה לבין המרכז באשר לעתיד מתחם הישיבה.

במכתבם מצהירים נציגי ההורים כי הם עומדים לצידו של ראש העיר בדרישתו להבטיח את יציבות הישיבה ואיכות החינוך בה. לטענתם, במשך שנים ארוכות סבלה הישיבה מתחזוקה ירודה ומהזנחת מבנים, לצד תשלומי הורים גבוהים ומכבידים. ההורים מציינים כי השינוי החיובי החל עם מעורבות העירייה ובתמיכת ברודני – אז הופחתו תשלומי ההורים באופן דרסטי, המבנים שופצו מן היסוד והחלה השקעה ניכרת בפרויקטים פדגוגיים.

"משאב חינוכי ולא נכס מסחרי"

המשבר הנוכחי החריף לאחר שמרכז יב"ע נמנע, לפי טענת ההורים, מלהשיב לטיוטת הסכם חדשה והוגנת שהעבירה העירייה – הסכם שממוקד כולו בצרכים החינוכיים. מועצת ההורים מביעה דאגה עמוקה מניסיונות לקדם במתחם מהלכים נדל"ניים על חשבון "השטחים החומים" המיועדים לצרכי ציבור, ומדגישה כי מתחם הישיבה הוא משאב חינוכי ציבורי ולא נכס מסחרי.

לאור החרפת הצעדים, מציבה מועצת ההורים שלוש דרישות מרכזיות ומיידיות ממרכז ישיבות בני עקיבא:

חזרה מיידית לשולחן הדיונים: קריאה למרכז יב"ע לשוב ללא דיחוי להידברות עניינית, שקופה ואחראית מול העירייה.

הבטחת הפיקוח והשקיפות: עמידה על כך שכל הסדר עתידי ישמור על גובה תשלומי הורים הוגן, כיתות מרווחות ופיקוח הדוק.

שמירה מוחלטת על שטחי הישיבה: דרישה שאינה משתמעת לשתי פנים כי הייעוד החינוכי ושטחו המלא של המתחם יישמרו במלואם אך ורק עבור צורכי חינוך.

את המכתב, שנחתם על ידי יו"ר מועצת ההורים ינקי אברמוביץ' וחברי המועצה, חתמו ההורים בקריאה להציב את טובת התלמידים מעל לכל שיקול אחר, והבהירו כי ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם העירייה למען עתיד הישיבה.