"בוודאות, יגאל עמיר לא ירה ברבין את הכדור השני"

לריסה טרימבובלר בבית המשפט. ארכיון ( יונתן זינדל/פלאש90 )

יותר מ-30 שנה אחרי רצח רבין, לריסה טרימבובלר, אשתו של יגאל עמיר, מבטלת את תיאוריות הקונספירציה השונות אך מוסיפה אחת משלה.

במשך השנים נוצרו תיאוריות שונות לפיהן השב"כ החליף את הכדורים במחסנית של יגאל עמיר בכדורי סרק, כפי שעשה חודשים ספורים קודם לכן בסיפור "האחים קהלני" שם השבית את הרובה בו תכננו לרצוח פלסטינים. לפי התיאוריה, או שיגאל עמיר החליף מחדש את הכדורים או שרבין נרצח על ידי השב"כ במכונית או במטה השב"כ לשם הובהל לפני ההגעה לבית החולים. את תיאוריית כדורי הסרק מבטלת טרימבובלר בכך שזה בלתי אפשרי טכנית וגם שעמיר וידא את הכדורים לפני שיצא מהבית. "האקדח היה שייך ליגאל ונרכש על ידו ברישיון (הרעיון כאילו הוא קיבל אותו מאבישי רביב הוא קשקוש מוחלט). לפני שיצא מהבית במוצאי שבת, הוא בדק את הכדורים במחסנית ושינה את הסדר שלהם. הוא עשה זאת בדיוק מפני שחשש מפרובוקציה - הסיפור עם האחים קהלני עוד היה טרי באוויר (למי שזוכר), והם, אגב, בני דודים מדרגה שנייה של האחים עמיר". בהמשך היא מפרטת את סוגי הכדורים שטען עמיר במחסנית: כדורים רגילים, כדורים נפיצים וכדורים מיוחדים שהכין האח חגי, אך אלה לא נורו. ואז היא סותרת את תיאוריית כדורי הסרק, שדורשים דריכה חוזרת בכל ירייה. "שמסבירים אנשים שמבינים בבליסטיקה (אני רק חוזרת על דברים של אחרים), מאקדח שטעון בכדורי סרק אי אפשר לירות שלוש יריות ברצף ללא דריכה ידנית מחדש (החזרת הצינה — סלחו לי, כאשת מקצוע קטנה מאוד בתחום, אם אני לא מדייקת במונחים). ירי אוטומטי/רציף של כדורי סרק אפשרי רק אם מותקן על האקדח התקן מיוחד (רשף/מצר הירי בקצה הקנה), מה כמובן לא היה באקדח של יגאל. ולהחליף אקדח רגיל באקדח מיוחד עם התקן כזה — לא היה בזה שום הגיון".

וכאן מטילה טרימבובלר את הפצצה לפיה יגאל עמיר לא רצח את רבין, אלא גורם אחר.

לטענתה, אי אפשר לענות על השאלה האם יגאל עמיר רצח את רבין. "על השאלה הזו אין לנו תשובה. יתרה מזאת, אין תשובה כזו גם למרבית אלה שנוטלים לעצמם את החירות לפסוק בנושא בנחרצות, כולל אלה כביכול שערכו "חקירה עצמאית". חקירה אמיתית לא הייתה עד היום, וכל הגרסאות שמועלות מלאות בחורים, בסתירות ומבוססות על ספקולציות — החל מהגרסה הרשמית ועד לתיאוריות של חמיש וממשיכי דרכו.

אחת הסיבות לכך היא הנגישות לכלל החומרים. סיבה נוספת היא היעדר עניין ציבורי אמיתי; מסיבות כאלו ואחרות, הציבור הסתפק בגרסאות לא אמינות".

עוד באותו נושא פייגלין באולפן סרוגים: "השב"כ ידע על יגאל עמיר והחליט לזרום עם זה. בדיוק כמו שקרה ב-7.10" נתנאל איזק

מה קרה לכדור השני שפגע ברבין

לפי תיאורית הקונספירציה של טרימבובלר: "מה שידוע בוודאות הוא זה: הכדור השני, שלפי הגרסה הרשמית נמצא בגופו של רבין, לא יכול היה להיירות מהאקדח של יגאל. לפי תוצאות הבדיקה הבליסטית, הירי הזה בוצע מטווח אפס (מגע) ובזווית שונה לחלוטין".

לדבריה המאבטח יורם רובין, שנפצע בהתנקשות בזרועו, "שינה בעדותו בבית המשפט את הגרסה שמסר בתחילה במשטרה ובוועדת שמגר. אבל גם הגרסה הסופית שלו תמוהה ביותר, וגם הפציעה שלו עצמו, כביכול כתוצאה מהירי של יגאל, נראית בלתי סבירה בעליל — בהתחשב במקום שבו עמד (לפני רבין מהצד השני)."

על הכדור השלישי שפגע בעמוד השדרה של רבין, טרימבובלר משאירה כאופציה פתוחה, בגלל שחסר לה מידע וטוענת שהמידע הוסתר גם מבית המשפט: "אפשר היה להכריע בסוגיית הפגיעה בעמוד השדרה באמצעות צילום רנטגן, אך הוא לא הוצג לבית המשפט ("אבד"), ומעולם לא קיבלנו אותו לידינו, למרות דרישה רשמית שהגיש יגאל".

משפט חוזר? לא יקרה

לפי רעייתו של עמיר, "בעובדות האלו כשלעצמן היה די כדי להוביל למשפט חוזר (את זדורוב, למשל, זיכו על בסיס ראיות הרבה פחות מוצקות) — אילו היו לנו מערכת משפט, תקשורת וכו' אחרות. במצב הנוכחי, כמעט אין תקוה למשפט חוזר, כפי שמוכיחות התוצאות של ניסיונות רבים מספור שערכנו לאורך עשרות שנים".

נציין כי יגאל עמיר הורשע ברצח רבין על ידי בית המשפט המחוזי ומרצה מאסר מעולם ללא אפשרות חנינה (על פי חוק)