לא מה שחשבתם: זו הסיבה לשיריון של ישראל כ"ץ

הודעת הליכוד על שריונו של שר הביטחון ישראל כ"ץ ברשימה לכנסת הציגה מהלך ענייני שנועד לאפשר לו להתרכז אך ורק בניהול ענייני הפיקוד והביטחון של מדינת ישראל. אולם כעת, פרטים חדשים שחושפת העיתונאית סימה קדמון ב'ידיעות אחרונות' מציגים תמונה שונה לחלוטין לגבי מניעיו של המהלך הלילי.

על פי הדיווח, המניע המרכזי לשריון הפתאומי והדרמטי היה סקר עומק פנימי שנערך בקרב מתפקדי הליכוד על ידי מכון 'אגם' בראשות ד"ר נמרוד ניר. ממצאי הסקר חשפו נתון מבהיל עבור שר הביטחון: כ"ץ נדחק למקום ה-13 בלבד בהצבעת המתפקדים, כאשר בשקלול השריונים והמחוזות הוא הדרדר עד למקום ה-19 ברשימה.

באותו הלילה שבו נחשפו נתוני הסקר הקשים, מיהר דובר הליכוד להוציא הודעה חריגה בשעה 01:00 בלילה, לפיה ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט לשריין את כ"ץ.

ממצא נוסף של סקר 'אגם' גילה כי שני בכירים נוספים - השרים חיים כץ וגדעון סער - נפלטים כליל מהרשימה ואינם מגיעים למקומות ריאליים. הודעת הדובר הבהירה למעשה כי נתניהו מחליט לשריין את השלושה כדי למנוע את הדחתם בפריימריז.