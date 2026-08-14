אילה חסון חושפת: "זה לא בשוגג; הם ידעו בדיוק מה הם עושים"

מתקפה חריפה של העיתונאית אילה חסון: ברקע הפרסומים על כך שהפרקליטות צפויה להציע לפצ"רית עסקת טיעון בפרשת שדה תימן, חסון יצאה באמירות נוקבות במהלך שיחה עם אלי ציפורי ברדיו 'גלי ישראל', והעלתה תהיות קשות בנוגע לניהול התיק ולהחלטה להחזיר את המחבל המעורב לרצועת עזה.

"על סמך מה אמרו שרואים בסרטון הזה אונס? למה הבריחו את המחבל המתועב הזה לעזה?", תהתה חסון בנחרצות. "הרי בעדות שלו הוא שאל 'מה זה ייתן לי אם אני אפליל אותם'. הוא היה קורס תוך 20 שניות בדוכן החקירות. נראה לך שבשוגג מחבל כזה הוחזר לעזה? הם ידעו מה הם עושים".

"סירב להיבדק וקרא לתקוף את הסוהרים"

בהמשך בדבריה חשפה חסון פרטים מורכבים סביב התנהלותו של המחבל בזמן שהותו במעצר, ותקפה את העובדה כי הפרטים הללו נשמטו, לדבריה, מכתב האישום.

"המחבל הזה סירב להיבדק, הוא הגיע מוגדר בסיכון גבוה וקרא בערבית לכל המכלאה לתקוף את הסוהרים", ציינה חסון והוסיפה: "למה זה אפילו לא נכתב בכתב האישום, שהוא עודד את כל עשרות המחבלים שהיו שם לתקוף?".