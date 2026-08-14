דרמה ביו"ש: שר הביטחון ישראל כ"ץ בהנחיה דרמטית

שינוי מדיניות דרמטי ביהודה ושומרון: שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים אתמול (חמישי) דיון ביטחוני מיוחד בנושא גזרת יהודה ושומרון, בהשתתפות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ראש אמ"ץ, ראש אמ"ן ומפקדים בכירים נוספים.

בסיומו של הדיון הנחה השר כ"ץ את צה"ל להכין – בתיאום מלא עם משטרת ישראל והגורמים הרלוונטיים – תוכנית אופרטיבית להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי משטרת ישראל, כפי שמתרחש בכל מקום אחר בשטחי מדינת ישראל.

במסגרת המהלך, משטרת ישראל תיערך ותקים כוח ייעודי ומותאם לטיפול ולעיסוק בנושאים האזרחיים במרחב, כאשר לשם כך יוענקו לה כל הסמכויות והתקציבים הנדרשים. מנגד, צה"ל ימשיך להתמקד בלחימה בטרור הפלסטיני ובמשימות ההגנה על הגבולות והיישובים.

"צעד משמעותי בחיזוק המשילות"

"זה לא תפקידו של צה"ל וגם אין ביכולתו לטפל באכיפת הנושאים האזרחיים ביהודה ושומרון", הסביר שר הביטחון ישראל כ"ץ. לדבריו, ההחלטה מגיעה "לנוכח העלייה הברוכה הצפויה בהיקף המתיישבים ביו"ש לאחר ההחלטות על הקמת 104 יישובים חדשים ומיסוד החוות החקלאיות מחד, והתגברות האיומים והאתגרים הביטחוניים עימם מתמודד צה"ל וצפוי להתמודד בחזית המרכז מאידך".

כ"ץ הדגיש את חלוקת התפקידים החדשה והבהיר: "תפקיד צה"ל הוא להילחם בטרור הפלסטיני, להתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים, לטפל בגבולות ובשטח עצמו ובאיומים ביטחוניים על ההתיישבות ועל מדינת ישראל – ולא לרדוף אחרי נערים על הגבעות".

את דבריו חתם שר הביטחון בקביעה כי כל האחריות על הטיפול והאכיפה בנוגע ליישובים, למתיישבים ולנושאים האזרחיים תועבר באופן מלא לאחריות המשטרה. "זהו צעד משמעותי בחיזוק המשילות והשלטת חוק וסדר בשטחי יהודה ושומרון, ופינוי צה"ל לביצוע משימותיו העיקריות. ממשלת ישראל וצה"ל יאצילו את כל הסמכויות הנדרשות למשטרה לצורך ביצוע המשימות".