סקר מנדטים: הקואליציה בצרות, אך האופוזיציה לא פחות

סקר מנדטים חדש של עיתון 'מעריב' מציג תמונת מצב מעודכנת של יחסי הכוחות במערכת הפוליטית. על פי הממצאים, מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט תופסת את הובלת הטבלה, בעוד מפלגת הליכוד רושמת היחלשות.

לפי הסקר, אילו הבחירות היו נערכות היום, מפלגת 'ישר' הייתה מקבלת 23 מנדטים וממוקמת כמפלגה הגדולה ביותר. מפלגת הליכוד ניצבת במקום השני עם 21 מנדטים. במקום השלישי נמצאת מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט עם 14 מנדטים.

חלוקת המנדטים המלאה

בגזרת מפלגות הבלוק הבינוני, ישראל ביתנו והדמוקרטים זוכות ל-10 מנדטים כל אחת. עוצמה יהודית ויהדות התורה מקבלות 8 מנדטים כל אחת, בעוד מפלגת ש"ס עומדת על 7 מנדטים.

במורד הטבלה, רשימת חד"ש-תע"ל מקבלת 6 מנדטים, ורע"ם זוכה ל-5 מנדטים. מפלגת הציונות הדתית ומפלגת 'בית ציוני' בראשות יועז הנדל וחילי טרופר עוברות обе את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת.

בין המפלגות שלא מצליחות לעבור את אחוז החסימה בסקר זה נמנות המפלגה הכלכלית, כחול לבן, מפלגת האחדות ובל"ד.

תמונת הגושים

מפת הגושים המשתקפת מהנתונים מראה כי מפלגות הקואליציה מגיעות ל-48 מנדטים בלבד. מנגד, מפלגות האופוזיציה עומדות על 57 מנדטים. המפלגות הערביות מחזיקות ב-11 מנדטים כוללים, ואילו מפלגת 'בית ציוני' מקבלת 4 מנדטים.