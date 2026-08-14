דיווח: צעירה ממרכז הארץ נחטפה לחברון

שוטרי מחוז ש"י בשיתוף כוחות צה"ל איתרו הערב (חמישי) צעירה בשנות ה-20 לחייה ממרכז הארץ, אשר על פי החשד נלקחה בכוח על ידי בני משפחתה והוכנסה לעיר חברון.

האירוע החל לאחר שבמשטרה התקבל דיווח על היעדרותה של הצעירה, המתגוררת במסגרת דיור מותאמת באזור גוש דן. על פי הדיווח, בני המשפחה לקחו אותה ברכבם בניגוד לרצונה. עם קבלת הדיווח פתחו השוטרים בסריקות ופעולות חקירה מהירות, שבמהלכן התחזק החשד כי הרכב ובו הצעירה והמעורבים נכנסו לתחום העיר חברון.

בעקבות המידע המודיעיני הוצבו המארבים והחסימות במרחב. במהלך סריקות נרחבות, איתר כוח צה"ל את רכב המשפחה כשהוא עושה את דרכו אל מחוץ לעיר חברון.

הלוחמים עצרו את הרכב, ואיתרו בתוכו את הצעירה. היא חולצה בבטחה והועברה באופן מיידי להשגחת המשטרה. בני המשפחה שהיו ברכב עוכבו לחקירה ראשונית בתחנת המשטרה בחברון, ולאחר מכן הועברו להמשך טיפול וחקירה בידי חוקרי מחוז תל אביב.