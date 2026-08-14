ליברמן בהצהרה שתכריע את הבחירות: "לא אשב איתו"

אמירה דרמטית של יו"ר 'ישראל ביתנו', חבר הכנסת אביגדור ליברמן, טורפת מחדש את הקלפים במערכת הפוליטית ומנחיתה מכה קשה על סיכויי הקמתה של ממשלת אלטרנטיבה ביום שאחרי הבחירות.

במהלך חוג בית שקיים ביישוב צורית שבגליל, התייחס ליברמן לאפשרות של שיתוף פעולה פוליטי עתידי עם הסיעות הערביות ושיגר אמירה תקיפה במיוחד: "אחרי ה-7 באוקטובר הח"כים של רע"ם דיברו כמו דוברי חמאס, לא נשב איתם בממשלה".

סוף הדרך לממשלת שינוי?

ההצהרה החד משמעית של ליברמן נושאת עמה השלכות פוליטיות דרמטיות, שכן היא למעשה סותמת את הגולל על האפשרות להקים "ממשלת שינוי" נוספת שנשענת על תמיכת הרשימה הערבית המאוחדת (רע"ם) או הסיעות הערביות האחרות.

על פי כל סקרי דעת הקהל האחרונים, מפלגות גוש מתנגדי נתניהו אינן מצליחות להגיע לרף ה-61 המיוחל ללא הכללת המפלגות הערביות בחשבון הגושים. כעת, כשהוא מציב קו אדום ברור ופסילה מוחלטת של ישיבה עם מפלגתו של מנסור עבאס, ליברמן מבהיר כי מבחינתו תרחיש כזה אינו עומד עוד על הפרק, מה שמסבך משמעותית את תכנוני הקואליציה של ראשי האופוזיציה.