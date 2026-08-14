בנט תוקף: "אתם תברחו ממדינת ישראל; אני לא מפחד מכם"

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט, מעלה את הטון בסוגיית המשילות והפשיעה הגואה. בראיון שהעניק למגזין 'מאקו', התייחס בנט בנחרצות לנתוני הפשיעה והאלימות במדינה, ומתח ביקורת חריפה על תפקוד הממשלה הנוכחית בתחום הביטחון האישי.

"אצלי בממשלה הורדנו את מספר מקרי הרצח ב-20%, ואצלו זה עלה ב-100%, אז זה כישלון טוטלי", טען בנט בהשוואה בין תקופת כהונתו למצב כיום.

"לשום גורם אין אומץ להגיד להם 'אני בא'"

בהמשך הראיון שיגר בנט איום ישיר ומפורש לעבר ראשי ארגוני הפשיעה המרכזיים בישראל, והבהיר כי בכוונתו לפעול נגדם ללא מורא. "אני לא מפחד מכנופיות", הצהיר. "אני היחיד שאומר שאני אכנס ואפרק את שלושת ארגוני הפשיעה; ג'רושי, חרירי ואבו לטיף. הם רוצחים כל שנה עשרות אנשים, כי כולם מפחדים. לאף אחד אין אומץ להגיד להם 'אני בא'".

את דבריו חתם בנט במסר תקיף ומעורר סערה המופנה ישירות לארגוני הפשיעה: "הנה אני אומר מפה לכנופיות: אני בא אליכם, אני הולך לפרק לכם את הצורה ולזרוק אתכם לכלא. אתם תברחו ממדינת ישראל, אני לא מפחד מכם".