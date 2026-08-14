חשש בליכוד: נתניהו יוחלף לפני הבחירות

הדריכות במפלגת השלטון מגיעה לשיאה: ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים ביומיים האחרונים סבב שיחות אישיות מקיף עם חברי הכנסת המכהנים של הליכוד. כל פי הדיווח באתר 'מעריב', המהלך מגיע על רקע ההערכות הגוברות במפלגה כי בעקבות הצפיפות בצמרת, לא מעט מהח"כים הנוכחיים עלולים למצוא את עצמם מחוץ למקומות הריאליים ברשימה לכנסת הבאה.

על פי הדיווח, מאחורי סבב השיחות החריג עומד חשש פוליטי מוחשי בסביבת נתניהו. במערכת הפוליטית מבינים כי חברי כנסת שיפסידו בפריימריז, יידחקו למקומות לא ריאליים וירגישו פגועים, עלולים להפוך ליעד מרכזי עבור גורמי אופוזיציה שינסו לגייסם למהלכים פוליטיים נגד ראש הממשלה עוד לפני הליכה לבחירות, לרבות תרחיש של אי-אמון קונסטרוקטיבי.

מורכבות הסיטואציה נובעת מכך שאותם חברי כנסת ימשיכו לכהן בכנסת היוצאת עד למועד הבחירות בפועל, גם לאחר שדעו כי דרכם הפוליטית בליכוד הגיעה לסיומה. על אף שאפשרות זו עולה בשיחות הפנימיות בסביבת ראש הממשלה, גורמים במפלגה מבהירים כי בשלב זה אין כל אינדיקציה למהלך מאורגן שכבר מתגבש בשטח.