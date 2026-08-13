ניצחון שלא הספיק: מכבי תל אביב הודחה מהליגה האירופית

מכבי תל אביב הודחה הערב (חמישי) ממוקדמות הליגה האירופית, למרות שניצחה 1:3 את צסק״א סופיה במשחק הגומלין של הסיבוב השלישי. ההפסד 3:0 במשחק הראשון הכריע את ההתמודדות, והבולגרים עלו לשלב הבא עם 3:4 בסיכום שני המפגשים.

הצהובים הגיעו לבולגריה כשהם זקוקים לניצחון בהפרש של שלושה שערים כדי לכפות הארכה, ופתחו את המשחק בצורה התקפית. בדקה השביעית השופט הצביע על הנקודה הלבנה לאחר שהליו וארלה חטף כדור ברחבה ונפל, אך הפנדל בוטל לאחר בדיקת VAR שנמשכה כשלוש דקות.

בדקה העשירית כמעט כבשה צסק״א, כאשר גודוי התגבר על רז שלמה ובעט לקורה. שתי דקות לאחר מכן הגיע השער הראשון של מכבי. אושר דוידה הכניס כדור מצוין מצד ימין, דור פרץ הסתנן בין שחקני ההגנה והכניע את פדור לפוחוב.

מכבי המשיכה ללחוץ, ובדקה ה-34 בעיטה של וארלה מ-16 מטרים נעצרה בקורה. הצהובים ירדו למחצית ביתרון 0:1, אך עדיין נזקקו לשני שערים נוספים כדי לכפות הארכה.

בדקה ה-61 דוידה סיפק הרמה מצוינת נוספת, ואסטר סוקלר נגח פנימה מחמישה מטרים את שער הבכורה שלו במדים הצהובים. מכבי עלתה ל-0:2 והייתה זקוקה לשער אחד נוסף בלבד.

אלא שבדקה ה-66 הגיע הרגע שפגע בניסיון הקאמבק. איסוף סיסוקו איבד כדור ברחבה, גודוי נבלם בניסיון הראשון וג׳יימס אטו מסר לסטפנו סנסי, שכבש וצימק ל-2:1.

מכבי לא ויתרה, ובדקה ה-69 חזרה ליתרון של שני שערים. וארלה העביר כדור רוחב פשוט, והשוער הבולגרי הדף אותו לשערו בשער עצמי מביך שקבע 1:3.

למרות הניצחון, הצהובים לא הצליחו למצוא את השער הרביעי שהיה שולח את המשחק להארכה. צסק״א סופיה העפילה לפלייאוף הליגה האירופית, בעוד מכבי תל אביב תעבור לפלייאוף הקונפרנס ליג, שם תפגוש את לוגאנו השווייצרית