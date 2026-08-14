חיסון לסרטן שתוכנן בעזרת AI הוליד סטארט־אפ מבטיח

כשכלבתו רוזי אובחנה עם סרטן מסוג תאי פיטום אגרסיבי וקיבלה תחזית חיים של חודשים ספורים, פול קונינגהאם החליט לנסות מסלול לא שגרתי. היזם האוסטרלי השתמש, לדבריו, בכלי בינה מלאכותית כמו ChatGPT, Grok ו־AlphaFold כדי לנתח נתוני ריצוף של הגידול, לאתר מוטציות אפשריות ולסייע בעיצוב רצף לחיסון mRNA מותאם אישית.

לטענתו, החוקרים באוניברסיטת ניו סאות' ויילס ייצרו את החיסון, ולאחר הטיפול נצפתה אצל רוזי ירידה של כ־75% בהיקף הגידול. הסיפור הפך במהירות לוויראלי - וכעת הוא מהווה את הבסיס ל־Gamgee, סטארט־אפ חדש שמתקבל למחזור קיץ 2026 של מאיץ החברות Y Combinator.

על פי אתר החברה, המודל המוצע מתחיל בלקיחת דגימה מן הגידול אצל הווטרינר. לאחר מכן מתבצעת השוואה בין ה־DNA של הגידול לבין DNA בריא של הכלב, במטרה לזהות מוטציות ייחודיות שעליהן ניתן לכוון את התגובה החיסונית. החיסון המותאם אמור, לפי החברה, להיות מוכן בתוך כארבעה שבועות.

Gamgee מציינת כי היא מנהלת ניסויים קליניים באוסטרליה ומקבלת פניות מכל העולם. החזון ארוך הטווח שלה רחב בהרבה מטיפול וטרינרי: החברה מדברת על האפשרות ליישם בעתיד גישה דומה גם בטיפולים מותאמים אישית לבני אדם.

אלא שהדרך לשם רצופה מכשולים מדעיים ורגולטוריים. רבים מהחוקרים מצביעים על כך שהמקרה של רוזי אינו יכול לבדו להוכיח יעילות: החיסון ניתן לצד טיפול נוסף, ולכן לא ניתן להפריד באופן ברור בין השפעתו לבין השפעת הטיפולים האחרים. שיפור אצל מטופל יחיד, גם אם הוא דרמטי, אינו תחליף למחקר מבוקר הכולל מספר גדול של בעלי חיים וקבוצות השוואה.