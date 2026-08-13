רשמית: משלחת חילוץ וסיוע ישראלית תצא לקולומביה

חברי המשלחת לקולומביה ( דובר צה"ל )

עכשיו זה רשמי: משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי "ברית רעים" תמריא הלילה (חמישי) מישראל לקולומביה. זאת בהתאם להנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ובהמשך להצעת שר החוץ גדעון סער למקבילו הקולומביאני בולה להגיש סיוע בעקבות רעידת האדמה שפקדה את המדינה ביום שני האחרון, בה נהרגו לפחות 265 בני אדם ונפצעו מעל 3,500 נוספים. המשלחת, בהובלה משותפת של פיקוד העורף ומשרד החוץ, תמריא במטוס חיל האוויר מבסיס נבטים. עם נחיתתה, המשלחת תחל באופן מיידי במשימות חילוץ ובפעולות סיוע הומניטרי, כולל חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש.

בראש כוח החילוץ עומד מפקד יחידת החילוץ וההצלה הארצית של פיקוד העורף, תת-אלוף (מיל') יוסי פינטו. המשלחת מונה כ-80 בעלי תפקידים, הכוללים כוח חילוץ ומומחים בתחומים שונים בסדיר ובמילואים.

ממשרד החוץ נמסר כי "שגרירות ישראל בקולומביה תתאם את פעילות המשלחת מול הרשויות המקומיות והגורמים המקבילים במדינה".