תוך כדי נסיעה: נהג אוטובוס התמוטט ופגע ברכב, מצבו אנוש

זירת התאונה ( תיעוד מבצעי מד"א )

תאונה קשה: נהג אוטובוס כבן 50 התמוטט ואיבד את הכרתו הערב (חמישי) תוך כדי נסיעה, ככל הנראה על רקע רפואי. בעקבות אובדן ההכרה, הנהג התנגש ברכב פרטי בכביש 651 סמוך לצומת פל ים. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לנהג האוטובוס טיפול רפואי, ולאחר מכן פינו אותו תוך כדי ביצוע פעולות החייאה לבית החולים הלל יפה, כשמצבו אנוש. נהגת הרכב נפצעה באורח קל, ופונתה גם כן לבית החולים. לא אותרו נפגעים בגוף בתוך האוטובוס.

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חובשי מד"א יונתן ינקלביץ, יוסף פרידמן ואלימלך מיכאלוביץ סיפרו כי "קיבלנו דיווח על נהג אוטובוס שהתמוטט במהלך נסיעה, וכתוצאה מכך התנגש ברכב פרטי. כשהגענו למקום התאונה עלינו לאוטובוס והבחנו במספר נוסעים מבוהלים, ובנהג האוטובוס כשהוא מחוסר הכרה בתוך תא הנהג. חילצנו אותו מהתא וביצענו בדיקות רפואיות, הוא היה ללא דופק וללא נשימה".

"התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן שמונה שוקים חשמליים ממכשיר הדפיברילטור, ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש ואנחנו נלחמים על חייו" הוסיפו "במקביל, ביצענו סריקה כוללת של נוסעי האוטובוס והרכב הנפגע. מהרכב פינינו את הנהגת כשמצבה קל. נוסעי האוטובוס הנוספים לא נזקקו לטיפול או פינוי לבית החולים".