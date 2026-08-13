שגריר ארה"ב מבהיר: "'המתנחלים' הם לא הבעיה ביהודה ושומרון"

אחרי התבטאותו החריפה נגד אירועי האלימות בקוסרה, שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי התייחס הערב (חמישי) פעם נוספת לאירועים ביהודה ושומרון - כשבדבריו ביקש להבהיר בין ציבור המתיישבים לבין המתפרעים שהיו מעורבים בעימותים אמש.
"'המתנחלים' הם לא הבעיה ביהודה ושומרון. פורעי החוק הם הבעיה" אמר האקבי. "מדובר במיעוט קטן מאד, שגורם נזק רב למשפחות פלסטיניות ולישראל".
השגריר האמריקני הבהיר כי "מתנחלים אמיתיים כמו ישראל גנץ, ראש מועצת יש"ע, מגנים את מעשיהם של אותם מעטים. נקווה שהתקשורת תיתן תשומת לב לכך, ותאזן את הסיפורים שלהם".
כזכור, האקבי גינה הבוקר את אירועי האלימות בקוסרה, כשחשף כי חשף כי השגרירות האמריקנית הייתה מעורבת בנעשה ואף ביקשה מכוחות הביטחון הישראליים להגיע למקום. "שגרירות ארה"ב בירושלים מעורבת עמוקות, וצה"ל ומשטרת ישראל הגיעו לבקשתנו כדי לפנות את הטרוריסטים הישראלים שעושים זאת" כתב.
השגריר המשיך במילים חריפות נגד המעורבים באירוע: "המעשים שלהם פליליים ומחרידים שנועדו להפחיד ולהטריד את המשפחה. הם מגעילים ואין שום תירוץ להתנהגות בריונית כזו".
דתות/כתות=שטיפות מוח,לא יותר.ראיתם כמה הן "שמרו" על מאמינים ביהדות ובאחרות מכל האסונות? האדם המציא "אלוהים" והרבה עשו מזה ומהדתות/כתות הרבה כסף. לעומת זאת-לאבולוציה יש הוכחות רבות.