כמעט 3 שנים אחרי ה-7 באוקטובר: חמאס מציב תנאים חדשים

חמאס ונתניהו ( צילום: צילום: עלי חסן, אולביה פיטוסי/פלאש90 )

חמאס דחה היום (חמישי) את דרישת מועצת השלום להתחיל ביישום 15 הנקודות ובתהליך פירוק הנשק, וטען כי ישראל עדיין לא השלימה את כלל התחייבויותיה במסגרת השלב הראשון.

לפי הפרסום ב"ישראל היום", מועצת השלום הבהירה לחמאס כי מבחינתה ניתן להתחיל בתהליך, לאחר שישראל יישמה בפועל את ההתחייבויות הנדרשות ממנה. בין היתר צוין כי ישראל הפסיקה חיסולים ופעולות צבאיות שאינן הכרחיות, וכי הפעילות מתבססת על הקו הצהוב הרשמי. במשך שמונה ימים, כך לפי הדיווח, צה"ל נמנע מתקיפות יזומות, למעט פעולות שנועדו להגן על הקו הצהוב. למרות זאת, הנהגת חמאס לא נענתה לדרישה להתחיל ביישום התהליך, ודחתה את הטענות הישראליות בנוגע להפרות מצד הארגון. בחמאס הציבו שורה של דרישות כתנאי לתחילת יישום 15 הנקודות. בין היתר דורש הארגון את פתיחת מעבר רפיח, הפסקה מוחלטת של הירי מצד צה"ל וכן התחלה של השיקום הפיזי ברצועת עזה באמצעות הכנסת כלי עבודה כבדים.

עוד באותו נושא התרמית של חמאס נחשפת: כך הוא מתחזק בעזה חדשות סרוגים

בנוסף, בארגון טוענים כי לא ניתן להתקדם ביישום ההסכם עד לכניסת כוחות ה-ISF, שאמורים לפקח על הפסקת האש, וכן עד להקמת ועדת הפיקוח הבינלאומית. לפי הדיווח, בוועדה אמורות להשתתף גם טורקיה וקטאר.

עוד דווח כי בחודשים האחרונים חמאס הפסיק תשלומים לחברות ולספקים ברצועת עזה וקיצץ במשכורות עובדי הממשלה האזרחית. אחת הדרישות המרכזיות שהציג הארגון לנציגי מועצת השלום ולמתווכות הייתה שהמועצה תישא בתשלום החובות האזרחיים במקומו.

בחמאס טענו כי משאבי הארגון מדולדלים וכי אין ביכולתו לשלם את החובות. בשלב זה, המחלוקת סביב התנאים שהציב הארגון מעכבת את תחילת יישום תהליך פירוק הנשק, אף שמועצת השלום הבהירה כי מבחינתה התנאים הנדרשים מצד ישראל כבר התקיימו.