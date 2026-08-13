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החיסול השלישי להיום

צה"ל חיסל מפקד חמאס שפשט לישראל ב-7 באוקטובר

ג׳מאל מחמוד אבו כמיל, שפשט לשטח ישראל בטבח, חוסל מהאוויר לאחר שקידם מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ואזרחים| צפו ברגעי החיסול

20:46
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החיסול בעזה (דובר צה"ל)

צה"ל ושב"כ חיסלו מוקדם יותר היום (חמישי) בעיר עזה את ג׳מאל מחמוד אבו כמיל, מפקד בארגון הטרור חמאס שהשתתף בפשיטה לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר.

על פי ההודעה המשותפת לדובר צה״ל ולדוברות שב״כ, התקיפה בוצעה בהכוונת שירות הביטחון הכללי. אבו כמיל הותקף מהאוויר וחוסל במרחב העיר עזה, במטרה להסיר את האיום שנשקף ממנו.

רגעי החיסול

״צה״ל ושב״כ חיסלו מפקד מארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל ב-7 באוקטובר״, נמסר בהודעה המשותפת של שני הגופים.

בצה״ל ובשב״כ ציינו כי אבו כמיל לא הסתפק במעורבותו בטבח, אלא המשיך לפעול במסגרת ארגון הטרור חמאס לאורך המלחמה. לפי ההודעה, הוא עסק בקידום פעולות טרור שנועדו לפגוע בכוחות הצבא ובאזרחי ישראל.

״לאורך המלחמה ובעת האחרונה, המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל״, נמסר. בצה״ל ובשב״כ הבהירו כי פעילותו נמשכה גם בתקופה האחרונה, וכי החיסול בוצע בעקבות האיום שנשקף ממנו.

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