הכול פתוח: בית"ר ירושלים בקרב על העונה האירופית

אלמוג כהן מאמן בית"ר ירושלים ( צילום: דני מרון, פלאש 90 )

בית"ר ירושלים תעלה הערב (חמישי) בשעה 21:30 לאחד המשחקים החשובים שלה העונה, כשתתארח אצל אוסטריה וינה בגומלין הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג.

הקבוצה מהבירה מגיעה למשחק באוסטריה כשהיא בפיגור 2:1 בסיכום שני המשחקים, לאחר שנכנעה ליריבתה במשחק הראשון. למרות ההפסד, השער שכבשה בית"ר הותיר את ההתמודדות פתוחה לקראת הגומלין. במשחק הראשון עלה נועם מוצ'ה על לוח התוצאות כבר בדקה ה-18 והעניק לבית"ר יתרון חשוב. אלא שאוסטריה וינה הצליחה לחזור להתמודדות, השוותה משער של וסילי מרקוביץ' בדקה ה-45 והשלימה את המהפך במחצית השנייה. כעת תנסה בית"ר להפוך את התוצאה דווקא במגרשה של הקבוצה האוסטרית. ניצחון בהפרש של שער אחד ישלח את המשחק להארכה, בעוד ניצחון בשני שערים ומעלה יעניק לה את הכרטיס לשלב הבא כבר בתום 90 הדקות.

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הצהובים-שחורים יודעים כי בניגוד למשחק הראשון, הפעם אין להם אפשרות להסתפק בתוצאה מאוזנת. בית"ר זקוקה לשערים, אך במקביל תצטרך להיזהר מספיגה שתגדיל את הפער ותהפוך את משימת המהפך לקשה יותר.

המשחק ייערך באצטדיון פרנץ הור בווינה, כאשר אוסטריה מגיעה אליו עם יתרון בתוצאה המצטברת ועם האפשרות להכריע את ההתמודדות לעיני הקהל הביתי שלה.

מנגד, בית"ר מגיעה לגומלין כשהיא עדיין תלויה בעצמה. הפער מהמשחק הראשון עומד על שער אחד בלבד, ושער מוקדם שלה עשוי לשנות לחלוטין את התמונה ולהכניס את המארחת ללחץ.

בתום המשחק יתברר אם בית"ר ירושלים תצליח למחוק את ההפסד מהמפגש הראשון ולהמשיך במסע האירופי, או שאוסטריה וינה תשמור על היתרון ותעפיל על חשבונה לשלב הבא.